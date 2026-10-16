温州晚报 2026-10-16 09:38:28

近日，温州市上陡门小学与温州科技职业学院举行劳动实践基地签约仪式，携手打造“青葵园劳育润心实践基地”，温州市科技馆同步加入协同育人队伍。

温州网讯 近日，温州市上陡门小学与温州科技职业学院举行劳动实践基地签约仪式，携手打造“青葵园劳育润心实践基地”，温州市科技馆同步加入协同育人队伍。

长期以来，上陡门小学坚持立德树人、五育并举，将劳动教育作为锤炼学生品格、滋养学生心性、促进全面发展的重要抓手，持续推进劳动教育常态化、课程化、生活化。此次与高校、科技馆携手共建实践基地，是学校丰富育人载体、升级劳动课程、拓宽实践场景的重要创新，依托专业农科资源与优质科普力量，推动校园劳动教育从简单体验向科学化、系统化、精品化全面升级。

签约仪式上，上陡门小学党支部书记杨建飞致辞表示，自然是最生动的课堂，劳动是最扎实的成长。青葵园劳育实践基地的落地，为学生搭建起常态化、可探究、可成长的劳动实践平台。学校将以基地为依托，把农耕实践、植物观察、生命体验与心理健康教育深度融合，引导学生在四季耕耘中感知生命力量、磨砺坚韧意志、培养责任担当，让孩子们在泥土间学知识、练本领、修品德、悟成长。

温州市科技馆展教部部长蔡璐充分肯定该校劳动教育扎实细致、富有特色的育人成效。

签约仪式后，青葵园迎来共建后的首堂劳动实践公开课。温州科技职业学院唐征老师走进田间课堂，为学生细致讲解花椰菜生长习性、移栽要点、培土规范、水肥养护等专业知识，并结合校园沐晖、厚植两块实验田，引导学生对比不同生长环境、养护方式对作物生长的影响，让农耕劳作兼具实践性与科学性。

课堂上，同学们化身小小农场主，大家在亲身劳作中真切体会一分耕耘、一分收获的真谛，在汗水付出中懂得珍惜，在耐心养护中学会坚持，在合作实践中收获成长。

据介绍，下一步，上陡门小学将持续深化院校协同育人机制，常态化开展农耕种植、植物养护、自然观察、劳动研学等特色活动，将生命教育、挫折教育、共情教育融入劳动课堂，不断丰富劳育内涵、创新育人形式，让劳动教育扎根校园、浸润童心，助力每一位青葵少年在实践中锤炼品格、向阳全面成长。

来 源：温州晚报

原标题： 院校协同共建劳动基地 上陡门小学开启劳育润心新课堂

记者：袁寿省

本文转自：温州新闻网 66wz.com