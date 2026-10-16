中国新闻网 2026-10-16 09:34:08

10月13日，第四届浙江—新泽西STEAM创新教育会议在浙江温州肯恩大学举行。来自美国新泽西州和浙江省教育行政部门、高校、中小学的专家学者、教育管理者和一线教师近300人参会，围绕“素养导向·实践共研：共创中美STEAM教育合作新生态”主题交流。

10月13日，第四届浙江—新泽西STEAM创新 教育会议在浙江温州肯恩大学举行。来自美国新泽西州和浙江省教育行政部门、高校、中小学的专家学者、教育管理者和一线教师近300人参会，围绕“素养导向·实践共研：共创中美STEAM教育合作新生态”主题交流。

10月13日，会议现场。（温州肯恩大学供图）

今年是浙江省与新泽西州缔结友好省州关系45周年，也是温州肯恩大学签约创办20周年。自2018年浙江省教育厅与美国肯恩大学签署STEM教育合作谅解备忘录以来，双方已在课程开发、教师研修、学校结对等方面务实合作，结成11对STEM教育姐妹学校。

STEAM教育应从哪里出发？新泽西州教育厅前代理厅长安吉丽卡·艾伦—麦克米伦主张，不应从学科出发，而要以真实问题为起点，灵活整合科学、技术、工程、艺术、数学五领域。她以温州智能井盖、新泽西水瓶风干装置等学生科创为例，倡导营造允许试错迭代的环境，并指出两地合作不应只输出成熟成果，更要交流问题、挫折与迭代过程。

浙江省教育厅教研室主任何东涛给出另一重视角。他坦言，尽管国内部分地区PISA测试（国际学生能力评估项目）成绩全球领先，“但优异的学业分数并不等同于探索精神与创新能力的同步养成”。分数只能说明学生学会了什么，却不能完全说明他们将来能走多远。他透露，浙江将启动中小学科技教育试点，引导学生从“会用AI”迈向“善用AI”。

切入数字时代命题，美国肯恩大学学术与行政运营执行副校长迈克尔·萨尔瓦托提出“认知卸载”之忧——过度依赖外部工具存储信息，会弱化人的记忆与思考能力。他倡导“协同智能”，强调工具是思考的延伸而非替代。

素养能否“看得见”，成为圆桌焦点。浙江师范大学堪萨斯大学联合教育学院院长黄晓将STEAM素养概括为跨学科联结知识、真实问题解决能力、整合系统性与批判性思维、技术应用伦理态度四个层面。香港大学教育学院STEM硕士项目协调主任陈晨建议把“真实用户”引入课堂评价学生方案，“中国STEAM教育要多一点‘玩’，不要只围绕升学目标”。

美国肯恩大学创业教育计划高级副校长葛山茶以新泽西州水质调查为例分享案例，学生从课堂了解塑料污染，带动家庭改变消费行动，最终推动全州禁用一次性塑料袋。

温州市实验中学教育集团校长朱彬茹则主张捕捉“问题提出、选择理由、调用知识、失败改进、迁移迭代”等过程瞬间，让评价成为反思的镜子。美国新泽西州教育厅前学生服务助理厅长卡罗琳·马拉诺提醒，对特殊需求学生应关注“能做什么”而非“不能做什么”。

会议期间，温州肯恩大学校长李小年宣布启动“飞虹计划”，提出5年内再邀请1000名美国青少年来华交流。

据校方介绍，温州肯恩大学已推动3400余名中美学生互换交流。该校现有来自30多个国家和地区的本硕博学生5000余名。2025届毕业生进入全球前100、前10高校的录取比例分别为83%和19%。

来 源：中国新闻网

原标题： STEAM素养如何看得见？中美教育专家在温州论道

作者 曹丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com