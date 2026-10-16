温州晚报 2026-10-16 09:38:00

10月13日至16日，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在温州瓯海奥体中心擂响战鼓。全国各地43支队伍、500余人齐聚瓯海，上演一场现实版“华山论剑”。当顶尖运动员在赛场上巅峰对决时，赛场之外的瓯海，正以这场国家级赛事为支点，撬动“体育+文旅+消费”的深度融合。

温州网讯 10月13日至16日，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在温州瓯海奥体中心擂响战鼓。全国各地43支队伍、500余人齐聚瓯海，上演一场现实版“华山论剑”。

当顶尖运动员在赛场上巅峰对决时，赛场之外的瓯海，正以这场国家级赛事为支点，撬动“体育+文旅+消费”的深度融合。

硬核支撑：从亚运淬炼到“标准化流程”

2024年全国皮划艇静水秋季冠军赛、2026年全国青年空手道锦标赛、2026年全国国际式摔跤锦标赛、2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）……从水上项目到搏击与武术类项目，近年来，多场高规格赛事频频落地瓯海，

国字号赛事为何青睐瓯海？答案首先是赛场内外的硬实力。

作为杭州第19届亚运会龙舟项目比赛场馆，瓯海奥体龙舟运动中心具备一流的硬件基础。自亚运后，瓯海奥体中心更是先后承接多场专业体育赛事，不断提升场馆的跨项目适配能力。正如本次武术套路冠军赛，场馆方面针对武术项目特点对场地布置、观赛空间等做了专门优化。

但硬件只是入场券，真正的核心竞争力在于办赛流程的标准化。

“上半年我们连续承办了全国青年空手道锦标赛、全国国际式摔跤锦标赛两场千人级别的国家级赛事，沉淀了一套可复制的全流程保障标准。”瓯海区体育事业发展中心党组书记、主任潘建新介绍，从场地布置、赛事运行、安保医疗到后勤接待，通过高频办赛，各条线进行了实战拉练，瓯海跨部门协作机制日趋成熟，大家都有了默契。

氛围浓厚：每个人都能找到“运动赛道”

如果说硬核场馆是赛事落地的“硬条件”，那么流淌在日常里的运动氛围，则是瓯海承接高水平赛事的“软实力”。

清晨的滨水绿道上，有人跑步有人打太极；傍晚的百姓健身房里，下了班的年轻人跟着教练跳操挥汗；周末的运动场上，孩子们追着足球奔跑……在瓯海，每个人都能找到属于自己的“运动赛道”。

这份日常背后，是一张实打实的成绩单。近年来，瓯海用心铺就“10分钟健身圈”，持续加大体育设施投入，从奥体中心的标志性场馆，到遍布城乡的社区运动健康中心、多功能运动场、口袋公园健身点，体育空间正以“触手可及”的姿态嵌入市民生活。

温州素有“武术之乡”美誉，武术在瓯海有着广泛的群众基础。去年11月，温州体校武术套路二队落户瓯海区外国语学校教育集团半塘园校区，让更多瓯海青少年爱上武术、习练武术，并系统选拔具有发展潜力的武术苗子；今年国庆期间，温州市第六届武林大会暨瓯海区武术协会第十届一次武术交流大会在瓯海区茶山街道举办，53支参演队伍以武会友、以武献礼。

当赛事的聚光灯亮起，这份浓厚的运动氛围，又顺势转化为拉动城市活力的经济红利，让运动福利真正落到每位市民身边。

红利转化：一张“机（车）票”撬动赛事经济

承接赛事只是起点，主动转化赛事红利才是瓯海的深层逻辑。

上半年举办的一系列国家级、省级大赛期间，瓯海定向发放“一张机（车）票游瓯海”优惠活页4400余份，带动赛后游览景区超3000人次，联动梧田老街、山根艺术村等成熟文旅点位的24家商户，并联动中国（瓯海）眼镜小镇等本地优势产业，推出专属折扣，让参赛者和观赛者在“吃住游购”各环节都能获得实实在在的优惠。

本次武术冠军赛，这套转化机制进一步升级。事实上，今年9月初，瓯海率先启动“世界武术冠军瓯海行”活动，邀请各位冠军走进瓯海梧田老街、山根艺术村、仙岩梅雨潭、泽雅七瀑涧等景点实景展演，为赛事预热引流。赛事期间，延续深化“一张机（车）票游瓯海”的消费转化，参赛者和观赛者凭票证及有效身份证件，即可享受景区、酒店、餐饮、商超等商户的专属优惠。

更深层的考量在于“让流量变留量”。赛事前期的冠军进景区、进校园、进商圈活动，不仅是配套宣传，也是将武术冠军的IP资源沉淀为瓯海文旅的长期资产。“预热片中冠军们走过的点位，后续可转化为‘武术冠军同款打卡线路’，这是可持续的文旅吸引力。”潘建新说。

当武术功夫突破竞技赛场的边界，转化为市民可感知、可参与的城市文化场景，瓯海正持续擦亮“体育，让生活更美好”的城市名片。

来 源：温州晚报

原标题： 解密国家级武术冠军赛背后“流量密码”

记者 周蓓蓓

本文转自：温州新闻网 66wz.com