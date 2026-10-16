温州晚报 2026-10-16 09:37:07

昨日， 亚太股市遭遇“黑色星期四”。受隔夜美股科技股大跌及亚太市场集体重挫拖累，三大指数大幅低开，全天单边走弱，沪指盘中一度跌破3700点整数关口，最低下探至3674.82点，创近14个月以来新低。

温州网讯 昨日， 亚太股市遭遇“黑色星期四”。受隔夜美股科技股大跌及亚太市场集体重挫拖累，三大指数大幅低开，全天单边走弱，沪指盘中一度跌破3700点整数关口，最低下探至3674.82点，创近14个月以来新低。

截至收盘，上证指数跌1.59%，报3707.48点，险守3700点；深证成指大跌2.43%，报11816.79点；创业板指大跌2.92%，报2783.17点，盘中一度跌超4%。科创50与科创综指同样未能幸免，科创综指收跌2.76%，科创50盘中跌幅超过3%。全市场超5100只个股下跌，上涨个股仅430只，A股总市值单日蒸发约2.25万亿元。

连续调整之下，投资者情绪明显承压。股民老王的故事颇具代表性：今年上半年，他押中AI硬件板块两只牛股，到6月底账户浮盈曾超过45万元。然而在接下来的漫长回撤中，账户一再缩水，到10月15日收盘，已倒亏10万多元。

“上半年看着赚了这么多，心里想着赚到50万就去换个电车或者家里装修一下，现在想起来真是一场游戏一场梦。”老王无奈地说。这并非个例——科创50自9月下旬以来已跌超13%，光模块、半导体等前期热门方向的个股相对年内高点跌幅普遍超过50%。不少投资者在社交平台上表示“割肉离场”，更有投资者感叹“辛辛苦苦大半年，收益还不如放在银行吃利息或者余额宝”。

面对市场大幅调整，多家机构给出了相对理性的解读。金信基金经理黄飙认为，昨日A股的调整是内外因素共振的结果：美国9月CPI同比上涨3.7%高于预期，隔夜纳斯达克指数跌1.88%，费城半导体指数跌4.3%，AI硬件估值消化压力向国内传导；国内方面，增量资金不足仍是核心矛盾。巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣则表示，当前市场并非无抵抗式崩盘，而是情绪、技术面和外围冲击叠加后的集中释放，午后宽基ETF一度放量承接，说明有资金在低位进行逆向布局。

摩根大通中国股票策略师张晓宁指出，当前A股国内流动性依然低迷，换手率、两融和ETF资金流处于低位，建议继续防御端配置高股息标的，短期情绪仍需谨慎，但从中期视角看，国内流动性环境保持合理充裕，三季报业绩验证也在加速推进，当前更像是一个风险释放后的再平衡阶段。

来 源：温州晚报

原标题： 亚太股市迎来“黑色星期四” 沪指跌破3700点 科创抹去全年涨幅

记者 周瑶瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com