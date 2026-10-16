天猫“双11”15日晚8时开启预售 AI服务也能买

温州晚报 2026-10-16 09:38:17

今年各大平台把节奏提前，也把规则做简单：京东10月12日已现货开卖，天猫10月15日晚8时开启预售，10月20日晚8时正式开卖，抖音电商同日启动，拼多多、微信小店也相继加入。

温州网讯 往年“双11”，市民最头疼的是“定金、尾款、凑单、算券”。今年各大平台把节奏提前，也把规则做简单：京东10月12日已现货开卖，天猫10月15日晚8时开启预售，10月20日晚8时正式开卖，抖音电商同日启动，拼多多、微信小店也相继加入。对消费者来说，今年最值得盯住的不只是直播间低价，还有国家补贴、以旧换新、会员消费券和AI服务等新变化。

0元支付预售定金

记者获悉，今年天猫“双11”活动商品数量创历年新高，品牌立减叠加平台消费券后，部分商品优惠力度可达7.2折。10月15日晚8时，美妆、服饰等品类开启预售，家电、手机、电脑等品类提前现货开卖。

今年预售规则有所简化。定金红包升级为“免定卡”，消费者进入参与预售的达人或品牌直播间领取后，即可0元支付预售定金。以定金100元的商品为例，过去可能需要凑多张定金红包，今年一张“免定卡”即可免除一单定金。

家电、手机、电脑等品类成为本轮提前开卖的重点。国家补贴范围进一步扩大，具身智能机器人、智能门锁、智能干衣机、数码相机等新品类被纳入补贴范围。部分商品叠加平台和补贴后价格较低，如西门子洗烘一体机折后2797元、云鲸J6扫地机器人折后2699元、小米折叠屏flip2折后3499元。

明晚8时，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo将在苹果天猫旗舰店开启预购，超过20家苹果授权店同步开售，并提供最高24期免息。iPhone Duo起售价为15999元，10月23日正式发售。

iPhone 18 Pro系列也确认参与天猫“双11”。消费者可提前领取苹果惊喜券，10月20日晚8时叠加以旧换新等优惠后，预估到手价9699元起。

“囤Token”也可以

今年双11还首次出现AI服务优惠。智谱、MiniMax、千问等模型厂商推出相关活动，消费者可在“双11”期间购买大模型订阅或“囤Token”。

美妆、服饰品类同样从今晚开启预售。李佳琦直播间多款产品热度较高，直播间还将发放可与消费券、美妆补贴券叠加的优惠券。

88VIP用户今年可自选消费券面额。第一波消费券已于10月13日发放，10月20日晚8时开卖后可使用。用户可根据购物车金额选择不同面额，减少为凑单而购买不必要商品的情况。

今年各大平台“双11”节奏明显提前，规则也更趋简单。京东10月12日已现货开卖，取消定金预售；抖音电商10月15日启动，主打官方立减和一件直降；拼多多10月16日开启大促，价保期从10月15日开始；微信小店今年首次参与“双11”，活动从10月12日持续至11月15日。

与往年相比，跨店满减、复杂凑单被弱化，官方立减、单件直降、现货优先成为主流。这背后既有消费者理性程度提高，也与平台从单纯价格竞争转向服务、履约和会员运营有关。

另外对温州消费者来说，购买家电、手机、电脑等大件可重点关注国家补贴与平台优惠的叠加。但补贴资格与收货地址、商品品类、能效标准、价格上限等有关，每人每类商品每年通常仅限享受一次。下单前建议确认三点：商品页面是否显示“国补”标识；收货地址是否在补贴覆盖范围；补贴额度是否仍可使用。由于补贴额度通常先到先得，热门品类可能提前用完。

来 源：温州晚报

原标题： 天猫“双11”昨晚8时开启预售 AI服务也能买

记者 赵琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com