温州都市报 2026-10-16 09:53:00

“这不是简单的举手之劳，而是挽救了一个家庭。”10月15日，龙港市民吴先生将一面锦旗送到龙港一洲驾校教练吴绍细手中，感谢他在危急时刻伸出援手，帮忙联系医院，使遭遇车祸昏迷的父亲得到及时救治。

吴先生和吴绍细（右）

温州网讯 “这不是简单的举手之劳，而是挽救了一个家庭。”10月15日，龙港市民吴先生将一面锦旗送到龙港一洲驾校教练吴绍细手中，感谢他在危急时刻伸出援手，帮忙联系医院，使遭遇车祸昏迷的父亲得到及时救治。

事情要追溯到两周前。10月1日中午，吴绍细驾车途经甬莞高速龙港收费站路口往章良方向的一条小路时，看到一辆黑色轿车侧翻在排水沟内。“当时，车子没有熄火，驾驶室车门紧闭，我推测驾驶员可能还困在车内。”发觉异样后，吴绍细将自己的车停在一旁，与同行好友吴登沈上前查看。“走近后发现，车主处于昏迷状态。我拍了几下窗户，对方也没有反应。”

出于安全考虑，两人没有贸然行动，而是第一时间拨打120急救电话，并尝试通过车主手机联系其亲属。“我们在车主的家族群里发了信息，随后与他的儿子取得联系。我们把大致情况跟他说了一下，他说马上赶过来。”吴绍细回忆道。

等待救援时，不知情的朋友多次拨打吴绍细手机，催促他尽快赶回去聚餐。吴绍细讲明缘由后，朋友表示理解，让他处理完事情再过去。“朋友聚餐什么时候都可以，但救人的事情拖不得。网上常说‘多一事不如少一事’，但现实中遇到这种情况，我相信大部分人都会选择留下来。社会上还是好人多。”吴绍细说。

很快，120急救人员赶到现场。吴绍细和吴登沈主动搭手，配合医护人员将仍处于昏迷状态的车主抬上救护车。直到救护车驶离，两人才默默离开。

“看到信息时，我心里很慌。”回忆起当时的情景，车主儿子吴先生心有余悸。事发地距离吴先生所在地有20余分钟车程，这一路他开得十分煎熬，既要留意路况，又要及时了解现场情况。“我到现场时，父亲已经被转移到救护车上。我和吴教练简单聊了几句，就跟着救护车去了医院。”

吴先生坦言，当时注意力全集中在父亲身上，没有及时留下吴绍细的联系方式。事后，在当地有关部门协助下，吴先生终于联系上吴绍细，并制作锦旗上门致谢。“吴教练很客气，一直说不用不用。但这对我们来说是大恩情，必须当面感谢。”

据了解，吴先生的父亲已经出院，目前身体状况良好。“事后，我们推测可能是低血糖引发的。接下来，我们会叮嘱他注意安全，尽量减少独自开车，避免类似情况再次发生。”吴先生说。

来 源：温州都市报

原标题： 轿车侧翻司机昏迷，驾校教练紧急施救

记者 陈恩欣 通讯员 王晟

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