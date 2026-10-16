这座新港口，正式开放一年里创下了三个“想不到”

潮新闻客户端 2026-10-16 09:48:52

2025年10月15日，温州港口岸扩大开放乐清湾港区通过国家验收。一年间，这座从2006年立项、历经近20年临时开放的港口，交出了自己的成长成绩单。三个“想不到”，背后是同一个追问：这座新开放的港口，凭什么跑出加速度？

刘言勇 摄

2025年10月15日，温州港口岸扩大开放乐清湾港区通过国家验收。一年间，这座从2006年立项、历经近20年临时开放的港口，交出了自己的成长成绩单：全省最年轻的B保业务量跃居全省第二；首个母港设在温州的滚装船落户，汽车出口实现零的突破；中欧班列场站即将完工，与内支线形成通达的贸易新通道。

三个“想不到”，背后是同一个追问：这座新开放的港口，凭什么跑出加速度？

年轻B保如何冲到榜眼

2024年11月，温州保税物流中心（B型）封关运营。2026年以来，业务量突破10亿元，超过去年全年，位居全省第二，仅次于义乌。“这是全省第七个，也是浙江最年轻的一个。”乐清湾临港经济开发区管委会负责人介绍，B保的核心功能是降本、提效，但要把这四个字变成企业的真实获得感，靠的是把B保“境内关外”的特点发挥到极致。

温州保税物流中心（B型）。刘言勇 摄

出口端，B保成了本土制造企业的“出口分拨库”。正泰新能的光伏组件早上生产完，下午运抵B保，入仓即退税。“以前产品要等运到外地港口报关后才能退税，现在货出厂几分钟就可抵达B保，退税流程提前完成。”乐清市保税物流有限公司总经理陈红胜算了一笔账：企业原本计划自建4万平方米仓库，现在直接以B保为分拨仓，工业用地就能用于生产。对于工业用地极其紧张的乐清而言，这相当于帮助企业腾出了更大的生产空间。当前，意华、法拉迪等乐清出口重点企业，都已将B保作为出口货物的分拨基地。

进口端，“保税仓储+分批清关”撬动大宗商品业务。青山控股的镍铁矿从印尼运抵乐清湾，以往货一到港就要先缴近2000万元税款，如今货物直接进入B保堆场，企业按需分批提货、分批缴税。一次申报，分批保税，企业财务压力大幅降低。

临近双十一，B保跨境电商仓库里，货架上堆放着来自全球各地的美妆、日用品，分拣员推着拣货车在货架间快步穿行。打包台前，工作人员熟练地扫码、封箱、贴单，一件件包裹顺着滑道落入发货筐，日均发货量已经超过两千单。

“说实话，日均两千单是我们的年度目标，这么快达到是没想到的。”负责运营的乐清乐遥创业服务有限公司总经理张玲说。该仓自4月底才启动跨境电商（1210）业务发货，0单起步，9月9日单日峰值突破6000单。她坦言，全新的业务发展迅速，离不开管委会和属地海关全力的支持。同时，企业依靠母公司遥望科技的资源，顺利拿下拼多多等平台仓资质，今年预计业务量可达5亿元。

B保不止是仓库，这里的进口货物可溯源、价格透明，出口企业产品入仓实现轻资产、快周转。乐清湾港区正是把这两个优势充分放大，才把保税政策从“纸面红利”变成企业和消费者看得到的实惠。这座全省最年轻的B保已定下年度目标：今年要在全国百家B保中跻身30强。

全新业务如何从零开始

“10月底，3200余辆汽车将在乐清湾搭乘滚装船启运中东，这意味着乐清湾口岸首条远洋滚装航线即将开辟。”陈红胜向我们预告了这个好消息。

实现汽车出口业务“从零到有”，乐清湾港区做了两件事：把痛点变成创新点，把服务做到企业心坎上。

第一道难题是停车难。滚装船与集装箱出口不同，大批量出口汽车需要提前进港。乐清湾港区协调出紧邻码头、可停放5000台商品车的大型堆场，这让山海远航实业集团浙江有限公司负责人“非常心动”。乐清湾港区协调人员提供7*24小时服务，全国各地的物流车随到随卸。“到了就能接，效率完全不一样。”该企业负责人说。

第二道难题是转运险。商品是全新汽车，从堆场到码头原本要途经约2.5公里公路，有一定剐蹭风险。为保障安全、提升滚装效率，港区专门建设了从堆场到码头的内部道路，全长约900米，转运时间大幅缩短。

服务不止于此。此前台风“沙德尔”逼近时，港区动员30名年轻驾驶员，将700余台集港商品车从低洼堆场转移至高处仓库避险。“企业把车交给我们，我们就要对每一台车负责。”陈红胜说。

这些用心服务，迎来了企业的用脚投票。山海远航实业集团浙江有限公司投资4200万美元购置了首艘“温州籍”的滚装船，并将母港定在乐清湾港区。

受访者供图

“这艘滚装船当下日租金在5万至6万美元，在港口停泊的时间长短直接决定滞港成本。”该企业负责人说，乐清湾的场地优势、24小时接车服务和内部快捷通道，让船舶在港时间大幅压缩。按照计划，该船全年发出8至10个航次，单航次约出口3000台车，全年出口货值超过50亿元。

从滚装船的大批量运输，到集装箱的小批次高频出货，乐清湾的汽车出口模式正在成型。温州裕泰汽车进出口有限公司已连续两个多月常态化集装箱出口，出口额超千万元。“站在企业角度解决痛点，企业才会把乐清湾作为基地。”陈红胜说，下一步当地将围绕这一业务完善充电桩、车辆维修、清洗等配套，远期延伸至右舵改左舵等汽车后市场。

汽车出口只是乐清湾做优服务的一个缩影。为支持跨境电商9610出口业务发展，温州海关提前获取企业通关票数、运抵时间等信息，预约安排监管查验，实现高效便捷通关；当地培育落地“TIR+9610”新业态模式，常态化开展发往俄罗斯的TIR运输；在支持“温州—中国台湾”“温州—菲律宾”航线做强的基础上，推动开辟温州至印尼、马来西亚货运航线……越来越多的零突破，在这个年轻的港区涌现。

进出通道补上关键铁路一环

10月的乐清湾港区海风劲吹。温州中欧班列乐清湾场站内，中欧班列专用铁路装卸线笔直伸向港区，55亩海关监管场所已现雏形，集装箱堆场可容纳300余个大柜。铁路设施设备、海关监管设施已建成，联调联试、各项验收、混装资质报批进入冲刺阶段。

受访者供图

“项目今年1月底开工，10月底完工，计划年内开通，年底首发。”温州温欧班列公司负责人胡献竹说。

场站建成后，温州货出口将补齐铁路线的重要一环。以往温州货去欧洲，大多走海运，或是先走公路到金华义乌等地，再转铁路出境。今后在乐清湾报关查验、装车，铁路温州直发，接入义新欧，便可直达俄罗斯、中亚五国以及欧洲各国，最远至西班牙马德里。胡献竹说，铁路在运输费用上约为空运的五分之一，运输时间上约为海运的四分之一，更关键的是铁路运输稳定，运价波动小，时效可控，适合高附加值产品。温州本身制造业发达，产品出口需求大，对温州外贸企业而言，这是多了一条稳定、可控、时效更优的陆路通道。

而这条通道的意义，不止于把货送出去。此前的温州义新欧班列，原址场地规模受限，功能主要是出口。搬至乐清湾后，整体规模扩大，铁路线升级，通道从单向变成了进出口双向。更重要的是，这真正将铁路和港口连在了一起，乐清湾由此成为全省除宁波港外，第二个铁路支线直通港口的港区。“中欧班列+海运+公路”多式联运有了落地的支点。

“乐清湾-宁波”内支线开通。钱柏然 摄

值得期待的是，场站投用后，能与温州内支线形成联动。目前港区有20条支线，货物通过港口进来后，还可以通过内支线发往国内城市；反过来，国内货物也可经内支线汇聚乐清湾，再搭中欧班列西行。眼下，乐清湾已增开温州至丽水集装箱航线并实行“水水中转”零运费，新开通至深圳的内贸集装箱航线，与原有的“乐清湾—宁波”内支线互为补充，单箱成本下降20%至30%。

当前，乐清湾C区10万吨级现代化泊位群及配套铁路装车楼、10万吨级航道已全面建成，全市万吨级以上泊位数达15个，港区年设计吞吐能力提升40%。“前港后站”一体化模式依托皮带机廊道让货物“船边直连车厢”，装卸效率提升35%以上。疏港公路衔接三大高速枢纽，港区货物“10分钟上高速”，陆路转运效率提升25%。

随着海铁联运、多式联运转起来，乐清湾港将从传统港口迈向“港产城”融合的高能级开放平台，以物流通道推动产业集聚，辐射浙南、闽北、赣东货源，打造浙南闽北赣东出海门户。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 这座新港口，正式开放一年里创下了三个“想不到”

记者 周琳子 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com