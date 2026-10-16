把握“生活褶皱”里的内需潜力

人民日报 2026-10-16 09:52:24

从生产线的调整改造，到服务业的扩能提质，供给侧往前走一步，主动贴近消费者需求，着力解决群众生活中的痛点，促成的便是供需两端的同频共振、良性循环

笔者携家人出游，在网络平台以“两间独立卧室”搜索家庭房，好不容易才找到一个合适的酒店。入住后发现，这家酒店并不是一开始就设计了双卧，而是合理改造相邻客房，满足了家庭出游需求。

办法找找总会有，潜力挖挖不难寻。酒店在空间上突破传统约束，在服务上增强差异化，可以更好把握多娃出行、全家游等商机。需求向上生长，生活向美而行，产品和服务供给也应该应需而进、迎难而上，为消费者提供更优解决方案。

许多人都曾为零食受潮、拖动椅子声刺耳或眼镜总是下滑烦恼，而这些看似微不足道的问题，催生了迷你封口机、椅子防滑脚垫和眼镜防滑套等产品。它们以质优价廉的供给满足需求，甚至在海外市场创造出高销售额。痛点即商机，解决即价值，“生活褶皱”里蕴藏发展新机遇。当货不对板转为物超所值，当无可奈何转为满心欢喜，内需市场的潜力就能得到更充分释放。

以更大视角观之，破解“有效需求不足，国内大循环存在卡点堵点”的问题，一个重要抓手在于，推动供给体系灵活适应需求结构的变化。从生产线的调整改造，到服务业的扩能提质，供给侧往前走一步，主动贴近消费者需求，着力解决群众生活中的痛点，促成的便是供需两端的同频共振、良性循环。

打通“适配”这个枢纽。在北京，去社区食堂吃饭的人越来越多，老年人去了有软烂适口的饭菜，上班族去了有错峰美食，儿童青少年去了有营养餐，谁去都能买到实惠套餐。实现需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡，并不是简单把新的商品服务摆到消费者面前就可以，而是要打通供需之间的信息壁垒，改变结构性错配，对接好消费者分层化、个性化的需求。

把握“有效”这个关键。复制仿古街区、堆砌仿古建筑，却不关心游客真正需要什么，到头来客流枯竭，徒增土地和资金浪费。陕西西安大唐不夜城、河南开封万岁山武侠城、河北唐山河头老街等景区，转变“重建设、轻运营”惯性思维，靠着沉浸式游玩体验圈粉无数。以有效需求指引投资方向，方能避免投资变成无效产能；用有效投资扩大优质供给，能支撑和创造新的有效需求。“有效”源自市场机制的高效运行，有赖有为政府的保驾护航。“有效”的投入越多，经济循环越畅。

用好“改革”这个抓手。比如，改革助力京津冀三地住院就医“免备案”，不仅河北群众可以更便捷地到北京寻求治疗之策，北京的老年人也可以更方便地选择张家口、承德、保定等地的生态康养项目。政策导向、消费取向、供给方向同向互促，才能有效破除市场壁垒，促进要素自由流动，加快补上消费短板，稳住内需这个拉动经济增长的主动力。

习近平总书记强调：“各地区各部门要正确处理消费和投资、需求和供给的关系，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，找准政策发力点，努力提高国民经济循环质量和效率。”让每一个微小需求都被看见，每一个“生活褶皱”都被抚平，中国经济这片大海定将更加辽阔也更为澎湃。

作者：李 斌

原标题：人民日报

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com