人民日报 2026-10-16 09:53:35

近期，新一批重大外资项目密集投产。

新技术加快落地，创新生态不断完善，绿色发展释放机遇，制度型开放稳定预期，正在共同塑造中国经济的新引力

近期，新一批重大外资项目密集投产。广东佛山，德国企业赛威投资超百亿元的华南智能制造基地开始运营；江苏昆山，美国汽车零部件供应商天纳克的全球创新中心启用。外资加速投向新产业、新赛道，彰显中国仍是全球投资热土。

今年前8个月，全国实际使用外资金额同比有所下降，有人质疑，中国市场是否已经失去了吸引力？判断市场成色，不能只看一时的数量增减，更要看预期、看趋势。循着长期视角观察，能够更好读懂外资仍然看好中国的逻辑。

追加投资最有说服力。今年上半年，近4800家外资企业追加对华投资。华南美国商会此前调查显示，75%的受访企业计划年内对华再投资。这说明中国市场具有长期吸引力，深耕中国仍是众多外资企业的现实选择。“美国企业并非正在撤离中国，反而正在深度参与。”华南美国商会会长哈利·赛亚丁的这句话，是对外资撤离论的否定。深度参与的背后，是外资企业对中国市场发展前景的长期看好。

外资并没有“走”，而是换了“赛道”。今年前8个月，高技术产业实际使用外资占全国实际使用外资比重升至41.7%，其中研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资分别增长74%和64.2%，投资结构进一步优化。在全球跨境投资整体低迷的背景下，实际使用外资有波动并不奇怪，投资转型更值得关注。新技术加快落地，创新生态不断完善，绿色发展释放机遇，制度型开放稳定预期，正在共同塑造中国经济的新引力。

新引力，藏在前沿技术的应用场景里。超大规模市场和丰富应用场景，为科技创新提供了从概念验证到商业化落地的完整链条。技术有场景可用、产品有市场可试、模式有空间可拓，中国经济持续转型升级、加快新旧动能转换，在人工智能、先进制造等新赛道孕育长期的结构性机会。

新引力，藏在创新生态的持续升级中。阿斯利康全球战略研发中心项目落地北京，施耐德电气在上海揭牌热管理解决方案创新实验室……越来越多跨国企业把中国作为研发创新、制造升级和全球布局的重要支点，在中国锻造实力，向全球输出创新。这都表明，中国正从制造基地走向创新策源地。

新引力，藏在绿色发展的长期机遇中。巴斯夫（广东）一体化基地总投资约87亿欧元，通过长期绿电直购协议和海上风电投资，实现100%可再生能源供电。跨国企业看重中国市场的，已不只是劳动力等传统要素成本，更是绿电、算力等新型生产要素供给。

实际上，中国市场的最大吸引力就藏在确定性里。今年以来，《利用外资固稳促优行动方案》等政策接续落地，不断扩大市场准入、提升外商投资便利度。稳定、透明、可预期的营商环境，正是外资长期深耕中国的信心之源。

吸引外资、开放创新、合作共赢，这是中国的长远战略。外资深耕中国市场的实际行动正在不断印证：相信中国，就是相信明天；投资中国，就是投资未来。

作者：周泽将

原标题：从外资流向看中国市场新引力（人民时评）——正确认识中国经济的阶段特征与长远趋势④

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com