人民日报 2026-10-16 09:54:31

谈及AI（人工智能）快速发展，有人认为智能体、企业都需自我进化。AI时代的新闻传播人，怎能缺少进化思维？

如今，传播的边界早已突破传统新闻的范畴，还在不断扩展。信息越多，越需要筛选、核实、解释、引导，越需要专业的传播者。

AI越强大，读书越重要。AI给的是信息，而读书给的是知识体系；AI给的是答案，而读书给的是思维方式。AI或许可以一秒生成千字文，但它生成不了大脑里那张知识的网络。那张网络，只能靠一本一本的书、一天一天地读，慢慢编织出来。

读书，能够抵御浮躁，也是提升能力、增长知识的有效路径。新闻传播不是关着门“听说”、对着电脑打字，而是与社会发展、时代进步、群众关切息息相关。要读“有字书”，也要读“无字书”，到社区去、到农村去、到工厂去、到街头巷尾去，到人民群众中去，才会了解真实的中国。“有字书”让人站得高，“无字书”让人走得实，两本都读，思想才不会被“外包”、判断才不会被“接管”，自我进化才有根基。

进化，就要舍得下功夫，离不开“慢”的定力。AI的“一秒生成”，代替不了新闻第一现场。新闻工作讲求脚力、眼力、脑力、笔力，要久久为功、反复锤炼。想得更深、走得更远、做得更实，才能找回对生活的掌控感。慢下来，也给了我们融通的时间。今天的传播工作，要学会用不同地区受众的文化和思维方式去表达；要懂区域国别，了解传播对象的历史、文化、经济、政治、大众心理等；还要懂得运用AI降低国际传播的“文化折扣”，以我为主，更好地讲述中国故事。

进化中有变量，也有常量。保护弱者的善良、守护公平的正直、“铁肩担道义”的勇敢，这是人格要求、职业规范，更是时代责任。身处AI时代，新闻传播人要敢于提问、推动进步，成为在流量洪流中守住底线的人。善良是本性，正直是品德，勇敢是选择。这三种品质，AI一样都拿不走。

现在，AI的作用无需多言，赋能千行百业，也带来自我提升的契机。纵观历史，人类和技术从不是取代关系。拥抱AI，就是拥抱自我进化的技术杠杆，但不能无边界、无底线、无辨别地接纳，不应失去专业思考、深度剖析、人文洞察，不可流于自我弱化、自我钝化，甚至自我异化。亦不应止步于“用”，还应合力塑造规则，让AI向上向善。拥抱—运用—重塑生态，这就是自我进化的路线图。

AI能驱动技术迭代，但人的认知和行动力无法被取代。今年暑期，西南政法大学新闻传播学院的5名本科生，奔赴海拔3000多米的西藏普兰县科迦村开展实践活动。他们拍摄的照片中，一支由当地村民自发组成的5人巡边小队，巡行在陡峭的山脊线上，猎猎红旗迎风招展。AI可以无处不在、不会缺氧，人上高原，缺氧却不缺精神——精神力就是无法复刻的主体性。

AI时代，我们比任何时候都更有未来。成为更好的自己，是我们可以把握的最大确定性。

（作者为西南政法大学新闻传播学院院长）

作者：蔡 斐

原标题：自我进化，自有未来（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com