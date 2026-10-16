人民网 2026-10-16 09:56:55

深夜麻将声不断、门禁被破坏、陌生人频繁出入……

深夜麻将声不断、门禁被破坏、陌生人频繁出入……据报道，当前一些住宅楼里的民宿、网约房，不少未经合法审批就挂上平台招租，打扰了邻居的安宁，影响了整栋楼的安全。

住宅楼不是商业综合体。电梯、楼梯间、消防设备等都是共用的基础设施，一户改为民宿，人流结构和安全压力都会随之改变。经营者获得了收益，但噪声、出入困难、安全隐患等无形成本却由其他住户承担。矛盾的本质，是经营行为跨过了家门，却没有承担对公共生活的责任。

住宅改作经营性用房的法律边界早已明确。民法典规定，业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主一致同意。这里的“一致同意”不是可有可无的形式，而是法定前提。现实中，一些经营者只提交一纸承诺，登记机关多作形式审查，邻居往往等到噪声扰民、门禁损坏、陌生人频繁出入后才发现，维权却只能走诉讼。程序不规范、监管不到位，让本该守住的门槛变得松动。

治乱象，关键是细化配套规则，把民宿真正纳入规范化轨道。各地区需结合当地实际情况，在国家法律框架下出台细则，把选址限制、经营条件、审核要求等原则落到实处。《湖南省民宿条例》将于2027年1月1日起施行，提供了可参考样本：“不得在城镇住宅小区建筑物超过四层的住宅内开办民宿”“在四层以下住宅开办民宿的，应当遵守法律法规以及管理规约，并经有利害关系的业主一致同意”。这说明，地方立法可以把原则变成可执行的硬性标准。至于是否所有高层住宅都应“一刀切”禁办，仍可结合建筑条件、消防能力和社区治理水平进一步讨论，但底线必须清晰。

徒有规矩还不够，更要有人管、管得住。住宅楼民宿治理涉及房屋用途、消防安全、治安管理等多个领域，监管职责相对分散，容易出现“都管都不管”的情况，群众维权找不到明确路径。对此，必须建立统一受理入口，明确首问负责、限时核查、反馈回访机制；厘清市场监管、公安、住建、文旅、消防、城管、街道等部门的权责，推动跨部门信息共享，建立常态化联合执法工作机制，把虚假承诺、违规改建、无证经营等情形纳入闭环处置，让群众少跑腿、少折腾，降低维权成本。

网络平台同样需要纳入治理范围。房源靠平台引流，平台收取服务费，也得承担审核责任。实名登记、证照核验、地址真实性核验应成为上架前的基本步骤；对资质存疑、违章改建的房源要及时复核；接到执法部门通报后，应立刻下架并保存必要记录，防止违规房源换个账号“秽土转生”。线上核验和线下监管衔接起来、同向发力，才能堵住违规经营的入口。

一座城市的温度，既在迎来送往的热情里，也在守护万家灯火的安居乐业中。把看似“远在天边”的法律规定落到实处，形成严谨可靠又不失温度的治理闭环，民宿经济才能发展得更稳，每扇家门后的生活才能过得安宁。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：住宅楼里开民宿，“一致同意”要落实

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com