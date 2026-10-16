话题三：把共富写进山海

2026-10-16 15:56:00

9月29日，省直机关“共富心桥汇”39个项目签约落地温州山区海岛，覆盖海洋渔业、文旅康养、民生保障等领域；文成“红色领航·共富云江”项目获中央资金5000万元支持。共同富裕不是一句口号，而是家门口的一个项目、一份收入、一次就近就业——山区海岛的回答，正在山海之间落笔。

1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。

3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com