话题三：把共富写进山海
2026-10-16 15:56:00
9月29日，省直机关“共富心桥汇”39个项目签约落地温州山区海岛，覆盖海洋渔业、文旅康养、民生保障等领域；文成“红色领航·共富云江”项目获中央资金5000万元支持。共同富裕不是一句口号，而是家门口的一个项目、一份收入、一次就近就业——山区海岛的回答，正在山海之间落笔。
1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。
2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。
3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。
4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
一场峰会与一座城 “一港五谷”背后的温州产业跃迁社会10-16
-
温州践行“四个宁可”理念迎战“三台两汛”纪实社会10-16
-
南麂列岛获颁全球生物多样性关键区社会10-16
-
鹿城2000余套存量毛坯房焕新入市，撬动社会投资近亿元社会10-16
-
服务追着人走 泰顺“廊桥背包”送服务进深山社会10-16
-
这项国家级赛事首度落户 瓯海如何“武”动全城？社会10-16
-
登高望海赏秋 洞头国有景区推出60岁以上长者及陪同人员免票游社会10-16
-
永嘉八月瓜、碧莲早香柚、乐清蒲瓜梨……这些“温字号”水果你吃过吗？社会10-16
-
十六米深潭内上演生命接力 游客溺水数分钟后幸运获救社会10-16
-
周六起小雨来“打卡” 周日最高温冲上33℃社会10-16