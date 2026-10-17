温州日报 2026-10-17 08:57:00

10月15日，省委常委、市委书记张振丰会见了美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特一行。

温州网讯 10月15日，省委常委、市委书记张振丰会见了美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特一行。

张振丰对拉蒙·雷波列特再次到访表示欢迎，向校长及校方团队对温州肯恩大学建设发展的大力支持表示感谢。他说，今年是温州肯恩大学签约创办20年。20年来，在习近平总书记的关心关怀下，在校地各方的共同努力下，温州肯恩大学建设发展取得了丰硕成果。新起点上，期待双方以习近平主席重要复信精神为指引，在学科建设、人才培养、青年交流、校地协同等方面不断深化合作，努力建设国际化高水平大学，携手把这座沟通之桥、合作之桥、友谊之桥建设得更坚固、更宽广、更有活力。温州市委市政府将一如既往支持温州肯恩大学高质量发展，强化服务保障，提高办学水平，擦亮国际人文交流的品牌。

拉蒙·雷波列特表示，每次来温州和温州肯恩大学，都能感受到回家一般的温暖。今年是美国肯恩大学、温州肯恩大学具有历史性意义的重要一年，两校建设发展都迈上了新台阶，未来将携手共进创造新辉煌。此次来温与温州肯恩大学巩固了常态化交流机制，将立足两校各自优势加强发展联动，积极促进中美青年交流交往，以实际行动回应习近平主席重要复信的嘱托和期望，为中美友好贡献更大力量。

美国肯恩大学国际校区校长菲丽丝·瓦兹奎兹，温州市领导陈应许、张本锋和温州肯恩大学主要负责人参加会见。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰会见美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特一行 携手推动温州肯恩大学高质量发展

记者 郑序

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