浙江复盘三场台风防御战，表扬表现突出的集体和个人

潮新闻 2026-10-17 10:36:31

10月16日上午，全省防御应对台风工作总结通报表扬暨坚强水网建设推进会在省人民大会堂举行。这场大会既是复盘总结宝贵经验，更是补齐短板提升能力，以更加系统完善的理念、打法、机制推动我省防汛防台工作再上新台阶。

风雨洗过的之江大地，秋意渐浓。10月16日上午，全省防御应对台风工作总结通报表扬暨坚强水网建设推进会在省人民大会堂举行。

7月中旬至8月下旬，浙江经历了一轮不寻常的风雨侵袭——连续遭遇“巴威”“白海豚”“沙德尔”三个台风正面登陆，给防台防汛工作带来严峻挑战。

面对前所未有的大战大考，全省广大党员干部深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，闻令而动、逆风而行、挺身而出，合力交出了极为不易的高分答卷。

基于此，这场大会既是复盘总结宝贵经验，更是补齐短板提升能力，以更加系统完善的理念、打法、机制推动我省防汛防台工作再上新台阶。

复盘总结宝贵经验

台汛期间，浙江强化全省“一盘棋”，及时启动“1833”联合指挥体系，全省上下形成了指令畅通、运转高效的科学防御体系。各地各部门立足岗位职能、靠前主动作为，在实战中积累了大量防汛防台宝贵经验。

大会专门设置了一个分享环节，由4位省市县代表和4位镇村（社区）代表上台交流防台工作经验。

台风“三顾”台州玉环。现场发言中，玉环市委负责人说：“这让我们深刻认识到，再小概率的‘黑天鹅’事件也有可能发生，再小的风险隐患也会演变成大事故。”防台期间，当地2万余名基层力量坚守一线，一次次把风险挡在门外。

三个台风路径高度相似，都在短时间内二次登陆温州。“我们坚决扩面避险，把所有不放心、不托底的点位人员，果断转移到位。”在交流中，温州市委负责人举例说，乐清城南拆迁过渡房、鹿城七都项目生活区、文成青文高速项目部等3处在台风暴雨中严重损毁，幸亏1533人因提前扩面转移而脱险。

嘉善县西塘镇地处江浙沪交界原点，境内太浦河、红旗塘是区域关键泄洪大通道之一。“面对台风的不确定性，只有以工作的确定性，才能掌握主动权。”西塘镇负责人说，当地预排腾出389万立方米圩区库容，备在风前、防在汛前。

三个分享，共同彰显了今年防汛防台中坚守的一条理念——从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量。

基层干部守土尽责

从统筹部署到具体实战，打赢这场硬仗的关键，离不开各市县和乡镇村社守土有责、守土负责、守土尽责。广大基层党员干部全力守护人民群众生命财产安全，冲在最前面、顶在关键处。

大会现场，表现突出的集体和个人受到表扬。台下阵阵掌声，献给风雨中的逆行者。

一线故事，最打动人。玉环市坎门街道红旗社区党委书记杨良洪现场分享了三次转移中群众态度的变化——“巴威”来时，有的老人很抵触：“什么台风没见过，不用你们管”；“白海豚”袭来，他们反而劝说邻居：“干部半夜来敲门，都是为了我们好”；“沙德尔”来临前，更是主动打电话询问，还提前收拾行李坐在门口等。

永嘉县岩坦镇联源村党支部书记陈思思讲述了很多安置点的暖心细节：“老人惦记子女，我们就帮着拨通视频；老人放心不下家里的鸡鸭，我们就帮助转移到安全地带的养殖棚；还有人闲不住，我们就张罗来料加工。大家围在一起，手上忙着、嘴上聊着，安置点就有了家的味道。”

杭州市萧山区进化镇祝家村书记祝群明对记者说：“共同经历过大战大考后，我们与群众走得更近了，村里人也更愿意掏心窝子了，很多过去难办的事，现在坐下来商量着就办成了。”

他们经历了连续作战、咬牙坚持的“苦"；尝到了应急处突、压力巨大的“辣”；感到不被理解、内心委屈的“酸”；更收获了真心付出、得到认可的“甜”。

台下很多基层干部表示，他们会一如既往地勇挑重担、冲锋在前，做到“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”。

补齐短板提升能力

大会后半程，浙江专门部署了一项为防台防汛打基础的工程：接下来三年，将针对7个水利补短板领域，实施67个水利项目。

水利工程关系国计民生、惠及千家万户，是实打实的民生工程、民心工程。“白海豚”期间，全省平原有5个站水位创历史新高，29个站超保证水位，历史少见。令人揪心的是，水位上涨，一些地方却排不出去。

省水利厅建设规划处负责人对记者说，这场高规格大会现场部署基础性工作，其实也是把安全底线前移到发展布局之中，这远比事后补救更重要。

此次部署的项目涉及加快水毁工程修复、提升平原排涝能力、提升水库调蓄能力等7个领域。其中，重点要解决两个问题——让水“排得出”“装得下”。

提升平原排涝能力是“第一要务”。台风虽大多在浙南登陆，但雨水考验往往在浙北，有关的24项工程投资超过总盘子的三分之一。依托这些项目，浙江将进一步完善杭嘉湖平原南排钱塘江、北排太湖规划格局，加快形成萧绍、台州沿海、温州沿海等其他平原排涝工程体系，同时增强县级以上城市强排能力。

提高水库调蓄能力是另一个关键，共涉及16个项目。此外，浙江还对提升堤防防洪能力、海塘御潮能力等做了部署。

会后，记者了解到，浙江正在积极争取“两重”超长期特别国债、中央预算内投资等支持，努力解决水利项目资金来源问题。目前，67项工程中已有10项开工，其余均正在加快完成前期论证。

“水利工程打基础，本质是用今天的投入，为明天的产业、城市和民生留出安全冗余，是统筹发展和安全的重要举措。”上述负责人说。

从复盘总结到补齐短板，这场大会既是对三场台风防御战的回望，更是面向未来的再动员、再部署。浙江将以此次大会为新起点，以工作的确定性应对风雨的不确定性，为守护人民群众生命财产安全、推动高质量发展建设共同富裕示范区提供更加坚实的安全保障。

来 源：潮新闻

原标题： 浙江复盘三场台风防御战，表扬表现突出的集体和个人

记者 胡静漪 吉文磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com