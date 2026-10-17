温州日报 2026-10-17 10:36:31

作为龙港首个集装箱货运公共码头，该工程建成后将弥补温州南部货运码头短板，也将带动当地临港产业跃升，为龙港现代化滨海城市发展赋能。

温州网讯 在温州港舥艚作业区，桩架高度105米的打桩船已就位待命，月底开始桩基施工。由此，经过2个多月的汛期避风与台风后清淤疏浚，温州港舥艚作业区一期工程进入加速建设期，计划于明年下半年投用。作为龙港首个集装箱货运公共码头，该工程建成后将弥补温州南部货运码头短板，也将带动当地临港产业跃升，为龙港现代化滨海城市发展赋能。

温州港舥艚作业区现场，好几艘施工船舶正在忙碌作业，刚刚完成了汛期引起的近30万立方米清淤疏浚工程，引桥灌注桩也已紧锣密鼓地施工。由于受今年连续多个台风影响，海上施工一度受阻。“7月到9月，我们的施工船都在玉环一带避风，不仅耽误了两个多月的施工期，还要为台风引起的港池大面积回淤进行重新清淤疏浚，加大了工程量。”温州港舥艚作业区一期工程全咨单位施工管理负责人何坤强告诉记者，该项目规划4个5000吨级货运泊位，配套8.8公里专业进港航道和标准化堆场仓库，年设计吞吐量达480万吨，并且，按一半集装箱一半散货进行互补设计，配以智慧航道建设，是补齐温州南部港口功能短板的关键性工程。据介绍，长期以来，温州南部城市货物出海需要经过外地港口中转，物流成本高、周转时间长。新码头建成后，龙平苍及文成、泰顺等地货物可就地装船出海，贸易往来更加便捷。

从“中国第一农民城”到现代化滨海城市，龙港数十年产业崛起、城市扩容，一直绕不开“有产无港”的短板。作为全国印刷产业集聚高地，龙港民营制造业体量庞大、外贸需求旺盛，背靠舥艚千年海湾，却面临工业货运码头紧缺的困境。

如今，区位优势即将转化为开放优势：一边是建设中的温州港舥艚作业区一期工程，一边是正在推进的龙港市舥艚中心渔港功能提升工程，“一港两区”错位布局、“渔商双港”协同赋能。渔港深耕海洋渔业、做精民生富民产业；货运码头主攻工业外贸、打通对外开放通道，“两区”岸线相邻、路网互通、功能互补，彻底激活整片海湾的港口价值。舥艚渔港已蝶变为国家级中心渔港、全国沿海渔港经济区试点。港区航道、护岸、配套设施全面完善，彻底摆脱“靠天作业”的困境。功能层面从单一渔业停泊，升级为集捕捞养殖、冷链加工、水产交易、滨海文旅于一体的富民产业平台。

港口的历史性突破，叠加全域海陆空立体交通网络全面成型：陆路层面，甬台温高速复线、228国道、城市主干路网、跨江通道纵横贯通，疏港道路无缝衔接港区与各大产业园区，实现原材料、成品高效集散；海上层面，渔商双港联动，实现渔业物流、工业海运双向畅通；低空领域，浙南低空经济科创孵化基地入驻企业不断增多，补齐低空物流、应急保障、产业巡查功能短板。从此，龙港区位格局也将重新改写，一跃成为浙南闽北重要的区域性交通节点。

来 源：温州日报

原标题： 将告别温州南部货运“无港”尴尬

温州港舥艚作业区一期工程加速推进，一年后建成投用

记者 缪小霞 通讯员 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com