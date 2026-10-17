瓯海发布 2026-10-17 10:36:33

为进一步优化儿童友好公益课程供给体系，深化儿童友好城市建设，瓯海区妇联拟向社会公开招募2027年度“百场儿童友好公益课”项目社会合作单位。

为进一步优化儿童友好公益课程供给体系，深化儿童友好城市建设，瓯海区妇联拟向社会公开招募2027年度“百场儿童友好公益课”项目社会合作单位，现将有关事宜公告如下：

01

项目内容

采取“点单送教”形式，为瓯海区各镇街所辖社区、行政村儿童提供素养提升公益服务活动，要求富含趣味性，课程包括但不限于以下方向：

1

科普教育类

科学实验、自然探索、工程搭建等。

2

AI科技类

人工智能启蒙、编程入门、机器人搭建等。

3

传统文化类

非遗手作、节气民俗、国学启蒙等。

4

艺术美学类

创意美术、音乐律动、书法体验等。

5

亲子阅读类

绘本共读、故事剧场、亲子读书会等。

02

项目经费

单个合作项目经费上限3万元。

03

项目周期

一年。

04

招募条件

1.依法在民政或司法部门登记成立或市场监管部门注册的企业、社会组织，具有独立承担民事责任的能力。

2.具备完善的内部治理结构、财务管理制度和稳定的项目执行团队。

3.具备与所申报项目匹配的运营经验、服务能力及相关成功服务案例，能够精准落地项目服务内容。

4.社会信誉优良，近三年内无重大违法违规行为、无失信不良信用记录，未被列入异常经营名录及严重失信主体名单。

05

招募方式

（一）招募时间：

截止至2026年10月31日。

（二）申请材料：

1.组织机构代码证副本（或营业执照副本）等资质证明

2.负责人及核心成员简历

3.过往公益活动记录及成果总结

4.项目策划书

5.项目预算报告

电子材料打包发送至ouhaiqufulian@163.com

（三）监督审查：

1.成立评审小组开展专项评审，审核申报材料，从中择优选择社会主体作为承接对象，并在“瓯海女界”公众号公示3个工作日，接受社会监督。

2.公示期没有异议的，区妇联与承接单位签订政府购买协议，明确双方权利义务以及取消资格的条件等内容。

3.联系电话：0577-88512907；联系地址：瓯海区行政中心7号楼405办公室。

4.本办法最终解释权归区妇联所有。

来 源：瓯海发布

原标题： 最高3万元！瓯海公开招募这些项目

本文转自：温州新闻网 66wz.com