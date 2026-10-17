11.8万吨！乐清这个项目，计划明年完工
乐清市地方储备粮第三中心库建设工程现场。蔡宽元 摄
在乐清市南岳镇，一座座圆形粮仓拔地而起。省“千项万亿”项目——乐清市地方储备粮第三中心库，正在这里加速落地建设。该项目拟建成仓容11.8万吨（按小麦计）的浅圆仓、日加工300吨的大米加工厂及其配套设施，计划于2027年12月竣工，将有效提升本地区粮食仓储和应急保障能力。
仓廪实，天下安。打通粮食产后从田间到粮库的高效流转链条，是节粮减损的重要一环。全市现有粮库7处，其中乐清湾粮库承担着乐清近60%的粮食收储任务。依托智慧粮库远程管控系统，粮食入库后可实现均温通风、谷物冷却、空调控温与电子测温等高效管理手段。
喜丰收。蔡宽元 摄
此外，全市14家产后服务主体（净粮中心）先行先试“湿粮不落地”全托管服务模式，为农户提供烘干、清理（除杂、除糙）、运输等一系列服务。相比传统模式，收购周期缩短近50%，大幅提升农户“双抢”效率。去年，乐清实现“净粮”服务量约1.88万吨（稻谷）。
“金越农产品”牌大米获评浙江好稻米，“乐金越”牌“泰两优217”大米和“乐浙丰”牌“上师大19号”大米获评温州好稻米……一批优质的本地粮源供给，让乐清百姓从吃得饱向吃得好、吃得营养健康转变。
记者了解到，今年全市收购小麦4500余吨、早稻近3.2万吨，晚稻收购预计11中上旬启动。
来 源：乐清发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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