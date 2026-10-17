温州都市报 2026-10-17 11:16:24

这份结合临床经验整理的术后饮食指南，把营养要点转化成了好操作的买菜清单和用餐参考，家属照着做就能避开恢复弯路。

老人做完手术，不少家属就忙着煲汤、炖补品，这样做可能拖慢了康复进度。温州老年病医院创面修复科主任陈苏平在临床中，经常遇到家属反复询问“老人开完刀吃什么好得快”。这份结合临床经验整理的术后饮食指南，把营养要点转化成了好操作的买菜清单和用餐参考，家属照着做就能避开恢复弯路。

三类核心营养 日常食材就能补足

陈苏平主任表示，术后老人的伤口愈合、体力回升、免疫力修复，核心靠三类基础营养素，不用追求山珍海味，日常食材就能补足：

1.优质蛋白质：这是组织修复、维持身体机能的核心原料。术后老人要保证充足的蛋白摄入，才能支撑刀口愈合和体力恢复。推荐食材包括鸡蛋、鱼虾、鸡胸肉、瘦猪肉、豆腐、牛奶。如果老人胃口差、日常进食量少，可在医生指导下搭配蛋白粉补充。

2.维生素C+锌：二者搭配促进胶原蛋白合成，对伤口愈合有帮助。日常可选购猕猴桃、橙子、青椒、番茄补充维生素C，通过生蚝、瘦肉类、原味坚果补充锌元素。

3.充足能量+膳食纤维：不少家属误以为“汤是营养精华”，实际上老火汤里大部分是脂肪、嘌呤，真正的蛋白质几乎都留在肉里。术后老人一定要保证足量主食摄入，给身体供给足够的恢复能量；同时搭配蔬菜、粗粮补充膳食纤维，改善术后卧床带来的便秘。

适配术后肠胃状态，一日三餐照着做

考虑到术后老人肠胃功能偏弱，整体饮食要遵循软、烂、易消化的原则，少食多餐减轻肠胃负担，一日三餐可以参考这个搭配：

早餐：鸡蛋羹+温牛奶+一小碗杂粮粥；

上午加餐：猕猴桃/橙子/1小杯常温酸奶；

午餐：清蒸鱼/清炒鸡胸肉+软烂青菜+软米饭；

下午加餐：进食量偏少的老人，可在医生指导下适当补充蛋白粉；

晚餐：瘦肉末豆腐羹+蒸南瓜/蒸山药。

可根据老人的咀嚼能力、消化状态，灵活调整食材的软烂程度。

避开进补误区 少走康复弯路

日常进补最容易踩中三个典型误区，一定要提前避开：

误区一：顿顿喝老火补汤，只喝汤不吃肉，反而摄入过多油脂和嘌呤，没补上核心营养还加重消化负担。

误区二：把海参、燕窝当主食进补，这类名贵食材仅属于辅助滋补品，术后恢复的核心根基还是肉蛋奶等普通食材，无需过度花费迷信高价补品。

误区三：盲目过度忌口，没有医生的特殊嘱咐就这也不吃那也不碰，很容易造成营养摄入不足，反而延缓伤口愈合。

陈苏平主任特别提醒，有基础糖尿病的老年患者，一定要先把血糖控制稳定，血糖居高不下会直接阻碍创面愈合；在严格控糖的基础上保证优质蛋白摄入，胃口差、进食不足时可在医生指导下使用医学营养品。每位老人的基础疾病、手术类型、肠胃耐受情况都存在个体差异，有饮食方面疑问可以咨询主治医生和临床营养师，获取适配自身情况的饮食建议。

来 源：温州都市报

原标题： 术后老人怎么吃恢复快？创面修复科专家开出实用饮食清单

通讯员 许文艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com