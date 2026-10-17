新华网 2026-10-17 11:41:50

记者16日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委近日联合印发《关于进一步完善价格形成机制 推动普惠养老服务提质扩面的指导意见》，首次明确普惠养老收费政策，推动扩大普惠养老服务供给，促进养老服务事业和产业协同发展。

指导意见注重问题导向和目标导向相结合，坚持分类施策、统筹兼顾，通过清晰界定机构范围、分类完善价格形成机制、合理制定调整收费标准、强化政策集成和支持保障，更好发挥价格政策对优质普惠供给的牵引撬动作用。主要包括三方面内容：一是清晰界定各类型养老机构范围；二是分级分类完善养老服务价格管理方式；三是规范定价和收费行为。

据悉，下一步，国家发展改革委将会同民政部、国家卫生健康委等相关部门，指导各地加快出台本地区养老服务价格政策，做好兜底保障型和普惠支持型机构认定、相关配套支持政策落实、分类制定收费标准等工作，强化部门协同、宣传解读和监督检查，及时回应社会关切，推动政策平稳实施。

来 源：新华网

原标题： 三部门发文首次明确普惠养老收费政策

记者 邹雨沁 魏玉坤

本文转自：温州新闻网 66wz.com