新华网 2026-10-17 11:41:51

爱知·名古屋亚残运会开幕式将于18日举行，多项比赛已在16日打响。中国体育代表团多支队伍当日上演首秀，其中盲人足球队以1:0力克东道主日本队，取得“开门红”。

本届亚残运会盲人足球比赛在鹤舞公园多用途运动场举行。中国队与日本队在比赛中拼抢激烈，但均迟迟未能将机会转化为进球。在全场比赛还剩不到3分钟时，中国队由张家彬打破僵局，最终1:0击败对手。

盲人足球比赛中，由于球员视力残疾程度不同，比赛时都要戴上眼罩，靠声音判断位置，对场地的熟悉程度就显得格外重要。中国队教练王桂顺表示，日本队是老对手了，相互之间较为了解；球队抵达名古屋之后已进行两次适应场地训练，在比赛日当天又早早到场，进一步熟悉场地。

中国盲人足球队队员庆祝进球。赛事组委会供图

轮椅篮球比赛在爱知国际体育馆上演，中国女队以70:28大胜柬埔寨队。男子组比赛中，中国队不敌卫冕冠军日本队。

着眼未来，此次轮椅篮球中国男队进行了大换血，有8名球员首次征战亚残运会。“我认为过程还是要比结果重要。这次球队有很多新队员第一次上场，希望作为队长和队里年龄最大的球员，我能够帮助他们在未来取得进步。”黄徐楠说。

乒乓球与羽毛球项目当日进行了多个级别的预赛。羽毛球女子单打SL4级比赛中，程和芳以2:0击败菲律宾选手佩德罗萨。

羽毛球比赛现场。赛事组委会供图

在赛后采访中，程和芳特别提到了东京奥运会混双冠军黄东萍。“黄东萍是我的偶像，我们在微信上有联系，在本次亚残运会之前，她也发消息鼓励我，这对我来说意义非凡。”

17日将有包括硬地滚球、盲人门球在内的更多项目展开角逐，18日则将举行开幕式。本次亚残运会将持续到24日，中国代表团300余名运动员将参加17个大项335个小项的比赛。

来 源：新华网

原标题： 亚残运会多项比赛打响 中国盲人足球队迎“开门红”

记者 郑直 岳晨星

本文转自：温州新闻网 66wz.com