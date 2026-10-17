国安机关发布案例提醒：开放地图不能“随手一标”

国家安全部微信公众号 2026-10-17 11:41:51

一张看似普通的网络地图，一个出于“兴趣”的随手标注，竟可能危害国家秘密安全。近年来，随着地理信息技术的普及，“开放地图”平台逐渐走入公众视野，但其背后隐藏的国家安全风险却不容忽视。

一个“爱好”带来的麻烦

2021年，许某在社交媒体上被一张带有艺术风格的路网地图所吸引。出于好奇，他开始接触境外开放地图平台，并违法“翻墙”访问。许某凭借对居住地周边环境的了解，以及从互联网搜集的公开信息，开始在境外开放地图平台上标注各类地理信息，多次标注军队等涉密敏感单位的位置信息。国家安全机关发现许某违法行为后迅速采取行动，依法对其开展审查。面对审查，许某懊悔道：“我完全没想到，自己只是出于爱好做点标记，竟会触犯法律，威胁国家安全。”国家安全机关向其宣讲了相关法律法规，讲明了其行为的危害性，并依法对其进行处理。许某表示已深刻认识到错误，并积极配合消除隐患。

随手一标，隐患巨大

“开放地图”一般指数据开源、可自由使用与编辑的地图项目，经常由全球志愿者共同创建、编辑并免费共享地理数据，在碳中和、城乡交通建设、灾害风险评估研究等方面具备相应应用价值。但如果在开放地图平台上标注我国涉密敏感地理信息，就有可能被不法分子利用，对我国家安全造成危害。不法分子无需动用复杂的技术手段，仅凭开放地图便能轻易获取我国涉密敏感单位的位置、规模等信息，并据此在军事基地等涉密敏感单位附近开展“黑飞”、偷拍、测绘等活动。境外间谍情报机关还可能结合其他渠道获取的信息进行多源数据交叉比对，拼凑成完整情报，甚至还可能对涉密单位工作人员以及周边居民、商户等人员开展针对性的渗透、拉拢和策反活动，对我国家安全构成严重威胁。

国家安全机关提示

《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘法》《公开地图内容表示规范》等法律法规划出清晰底线：个人或者组织非法获取、持有、提供、利用属于国家秘密的地理信息的，将被依法追责。开放地图不是个人兴趣的“涂鸦板”，看似无心的标注可能触碰国家秘密“红线”。

——绷紧“安全弦”。增强国家安全意识，不在地图平台标注任何涉及军事基地、涉密单位的地理信息。

——把好“出口关”。不在社交平台发布涉密场所周边照片、视频，拍照前留意背景是否涉及敏感场所，不转发、不扩散任何标注有涉密地理信息的地图内容。

——当好“守护者”。如发现在公开地图标注涉密地理信息等危害国家安全的可疑情况，请及时通过12339国家安全机关举报受理电话、网络举报受理平台（www.12339.gov.cn）、国家安全部微信公众号举报受理渠道或者直接向当地国家安全机关进行举报。

来 源：国家安全部微信公众号

原标题： 可不能“随手一标”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com