新华网 2026-10-17 11:42:00

中国裁军事务大使李驰江16日在联大第一委员会作关于核问题的专题发言，呼吁国际社会携手应对核领域风险挑战。

李驰江说，一年来，全球安全形势更加复杂严峻，多边核军控机制对抗进一步加剧，国际社会对核军备竞赛、核战争担忧普遍上升。冷战思维是国际战略安全环境恶化的最大来源，双重标准是国际核不扩散机制的最大挑战，单边主义是核领域全球治理的最大障碍。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，携手应对核领域风险挑战。

李驰江强调，核武器用不得，核战争打不得。有关核武器国家应放弃以打赢核战争、首先使用核武器为基础的核威慑政策，尽早谈判缔结“互不首先使用核武器条约”和无核安保国际法律文书。有关国家应停止部署全球反导系统，停止抵近其他核武器国家部署战略攻防武器，停止推进核试验准备和实战核武器研发。《不扩散核武器条约》依然是国际核裁军与核不扩散体系的基石、二战后国际安全秩序的关键支柱。禁核试国际共识不容挑战，“暂停核试验”承诺应得到信守。所有核武器国家应公开承诺不寻求永远拥有核武器，循序渐进推进核裁军。拥有最大核武库的国家应该切实履行核裁军特殊、优先责任，进一步大幅、实质削减核武库。防止核武器扩散的努力不应损害发展中国家和平利用核能的权利。和平利用核能不能用作核扩散的幌子。个别无核武器国家囤积大量没有可信民用用途的钚材料，推动修改“无核三原则”，公开鼓吹自主拥核。国际社会必须提高警惕、严加管束。

李驰江表示，中国倡导全面禁止和彻底销毁核武器的立场坚定不移，恪守不首先使用核武器政策一以贯之，维护全球战略安全和稳定的努力从未停歇。中方将继续践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议，践行真正的多边主义，与各方一道共同推进国际核军控进程，不断完善核领域全球治理，推动构建人类命运共同体。

来 源：新华网

原标题： 中国裁军大使：核武器用不得 核战争打不得

本文转自：温州新闻网 66wz.com