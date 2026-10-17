新华网 2026-10-17 11:41:51

萨那/亚丁消息：也门胡塞武装控制的马西拉电视台16日报道称，该组织对也门临时首都、南部城市亚丁的沙特阿拉伯目标再次发动导弹袭击。国际社会承认的也门政府谴责胡塞武装对亚丁民用机场发动袭击。

据马西拉电视台援引胡塞武装军方高层的话报道说，该组织当天对亚丁国际机场附近巴德尔军事基地内的“沙特军队指挥部及武器库”发动导弹袭击。报道未提供更多细节。

当天早些时候，一名当地政府安全官员告诉新华社记者，两枚导弹落入亚丁国际机场附近，第三枚则击中了位于亚丁西部布赖卡区的一处军事基地，该基地靠近沙特领导的联军指挥部。

新华社报道员在现场附近听到三声剧烈爆炸声，并看见多辆救护车驶向遭袭区域。

也门政府新闻部长穆阿马尔·埃尔亚尼16日晚在社交媒体平台发表声明说，一架也门航空公司客机当天在亚丁国际机场准备起飞时，胡塞武装发射的两枚导弹落在飞机附近，机上乘客和机组人员幸免于难。

声明说，这架客机计划从亚丁飞往埃及开罗，两枚导弹落在距飞机约500米、距起飞跑道中部约100米处。声明谴责袭击民用机场的行为，称其严重违反国际法。

15日，胡塞武装向位于亚丁的总统府发射6枚弹道导弹，造成5人死亡、另有16人受伤。

来 源：新华网

原标题： 也门胡塞武装再次导弹袭击亚丁 包括民用机场

记者 尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com