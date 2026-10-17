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伊朗革命卫队：一艘油轮在霍尔木兹海峡触雷爆炸

新华网 2026-10-17 11:41:52

　　伊朗伊斯兰革命卫队海军17日在社交媒体发表声明说，一艘超级油轮在霍尔木兹海峡触雷后发生大规模爆炸并起火。

　　声明说，该油轮载有超过200万桶原油，在关闭所有导航和雷达系统后试图在美军的支持下通过霍尔木兹海峡。

　　声明再次强调“霍尔木兹海峡已关闭”。

来　源：新华网

原标题： 伊朗革命卫队：一艘油轮在霍尔木兹海峡触雷爆炸

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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