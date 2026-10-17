新华网 2026-10-17 11:41:52

据朝中社17日报道，朝鲜15日进行了新型超高速精确制导鱼雷武器系统“潜－2.0”实弹发射试验。

报道说，朝鲜国防科学院、导弹总局和水雷武器研究局为验证新型鱼雷武器系统的技术更新升级成果，进行了水下试射。

据报道，新型超高速精确制导鱼雷的目标搜索及制导功能采用了人工智能技术。

来 源：新华网

原标题： 朝鲜试射新型鱼雷武器系统

记者 王天僚

本文转自：温州新闻网 66wz.com