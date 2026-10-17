美大型科技股遭遇一年多来最大单周跌幅
新华网 2026-10-17 11:41:52
美国纽约股市三大股指16日下跌，人工智能相关科技股再次遭到抛售，大型科技股板块创下2025年4月以来最大单周跌幅。
截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌175.28点，跌幅为0.34%；标准普尔500种股票指数下跌84.62点，跌幅为1.09%；纳斯达克综合指数下跌572.992点，跌幅为2.15%。科技板块和通信服务板块分别以2.54%和2.45%跌幅领跌。
英国《金融时报》报道，集中体现科技股走势的纳斯达克100指数本周收盘下跌5.5%。这是自2025年4月以来，该指标最大单周跌幅。
美国银行策略师迈克尔·哈特尼特认为，考虑到国债收益率走高、国际油价处于高位、中期选举临近等因素，未来一个月投资者对美股避险情绪升温。
衡量投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）当日最高升至22.31，收于19.99，大幅上涨21.45%。
来 源：新华网
原标题： 美大型科技股遭遇一年多来最大单周跌幅
记者 刘亚南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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