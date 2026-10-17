中国新闻网 2026-10-17 11:57:33

综合俄媒报道，俄罗斯总统普京16日表示，必须继续对乌军工综合体企业等相关实施大规模打击。

据报道，当天，俄罗斯总统普京在俄联合部队集群一处辅助指挥所举行会议。

普京在会上表示，自2026年初以来，俄军已控制310个居民点和约6500平方公里区域。普京指出，卢甘斯克地区已被俄方完全控制。目前，顿涅茨克地区仍有超10%的领土、扎波罗热地区有16.5%的领土处于乌方控制之下。

普京表示：“必须继续对敌方军工综合体和物流中心目标实施大规模和集群打击。”他指出，各部队集群指挥官必须严格按照特别军事行动的构想继续执行任务。

据报道，俄武装力量总参谋长格拉西莫夫作了汇报。格拉西莫夫在会上汇报说，9月至10月俄方对乌方共实施12次大规模打击，击中30家参与生产和储存导弹及攻击型无人机的军工综合体企业和物流中心、14个燃料、能源和交通基础设施目标。

格拉西莫夫还表示：“在哈尔科夫州东北部被包围的敌军集群已被彻底消灭。”普京对此称，俄军在哈尔科夫州东北部包围并消灭一支2000人的乌军集群，“非比寻常”。

来 源：中国新闻网

原标题： 普京：必须继续对乌军工企业实施大规模打击

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