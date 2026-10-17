新华社 2026-10-17 15:09:38

规范洗手看起来只是几十秒的小事，却是阻断多种感染性疾病传播简单又有效的措施。

俗话说“病从口入”，实际上，绝大多数食物都是通过手来“入口”的，保持手部卫生对防护感染性疾病来说尤为重要。洗手，这个看似微不足道的日常生活小习惯，实际上有不少规范和讲究。怎样洗手，才能有效避免“病从手入”？“用水冲冲就行”还是“越用力越好”？

“七步洗手法”教你真正把手洗干净

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）感染管理办公室副主任护师杨万玲介绍，手部长期暴露在外，又频繁接触手机、门把手、食品等各种物品，容易沾染病原微生物。

杨万玲说，手部菌群包括相对稳定存在的常居菌，以及通过接触外界环境暂时停留在皮肤表面的暂居菌，后者是日常手卫生重点清除的对象。“规范洗手看起来只是几十秒的小事，却是阻断多种感染性疾病传播简单又有效的措施。”

正确的方法是：使用肥皂或洗手液配合流动水，按照“内、外、夹、弓、大、立、腕”的七步洗手法，依次揉搓掌心、手背、指缝、指关节、大拇指、指尖和手腕，揉搓时间建议不少于15秒，最后用流动水冲净并擦干。

如果外出时没有流动水，可随身携带手消毒剂进行应急清洁。但如果手上有明显油污、泥土等可见污垢，仍应使用流动水和肥皂或洗手液认真清洗。

这“八前九后”建议洗手

除了大家习以为常的“饭前便后要洗手”，杨万玲还建议，日常生活中可重点把握以下“八前九后”场景。

“八前”包括：吃东西前，戴隐形眼镜前，戴口罩前，接触口、鼻、眼黏膜前，接触食品、婴幼儿用品等干净物品前，抱孩子前，照顾病人前以及如厕前。

“九后”包括：外出回家后，擤鼻涕、咳嗽或打喷嚏后，如厕后，更换尿布后，照顾病人后，处理生肉、禽蛋等食材后，接触现金后，处理垃圾后以及接触动物后。

注意避免常见洗手误区

一是“看着不脏就不用洗”“用清水冲一冲就行”。很多病原微生物肉眼根本看不见，不能仅凭手部表面是否干净来判断是否需要洗手。清水虽然可以冲掉部分可见污物，但对油脂和附着较紧的污染物清除效果有限，规范洗手仍应使用肥皂或洗手液配合流动水。免洗手消毒剂、湿巾也不能完全替代流水洗手。

二是忽视高频接触物带来的“二次污染”。手机、电脑键盘、门把手等每天被反复触摸，即使刚洗过手，再接触未经清洁的物品，也可能重新受到污染。洗完手后，在公共场所还应尽量减少直接触碰水龙头、门把手等高频接触部位。

三是认为洗手“越勤、越用力越好”。过度清洗、水温过高或长期使用刺激性较强的清洁用品，可能破坏皮肤屏障，导致干燥、脱皮，甚至诱发手部湿疹。杨万玲提醒，该洗的时候要认真洗，但没必要过度清洁。同时，肥皂应存放于干燥处，洗手液不宜随意加水稀释，避免洗手用品本身受到污染。

进入秋冬季后，呼吸道传染病、诺如病毒感染、红眼病等进入相对高发期。外出归来、饭前便后、接触污染物后认真洗好双手，看似只是生活中的一个小动作，却是个人健康管理中基础和实用的一环。

“每个人都是自己健康的第一责任人。”杨万玲说，从洗好每一次手做起，把健康习惯融入日常生活，既是保护自己，也是保护家人。

来 源：新华社

原标题： 今天起，洗手注意调整一下！

本文转自：温州新闻网 66wz.com