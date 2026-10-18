张振丰调研“千年斗城”（朔门古港）保护发展工作

温州日报 2026-10-18 08:34:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研千年斗城（朔门古港）保护发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，结合实施新一轮“强城行动”，高水平统筹朔门古港遗址保护和活化利用，守好历史文脉，讲好海丝故事，打造文旅深度融合新地标，擦亮“朔门海丝·世界温州”金名片，为做强“一圈一极一中心”夯实文化支撑。

昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研千年斗城（朔门古港）保护发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，结合实施新一轮“强城行动”，高水平统筹朔门古港遗址保护和活化利用，守好历史文脉，讲好海丝故事，打造文旅深度融合新地标，擦亮“朔门海丝·世界温州”金名片，为做强“一圈一极一中心”夯实文化支撑。

作为“千年斗城”重要板块，近年来我市一体做好朔门古港遗址考古发掘、保护提升和活化利用，该遗址入选2022年度全国十大考古新发现、2023年度文物事业高质量发展十佳案例。朔门古港考古遗址公园于今年开园，成为广大市民和海内外游客的热门“打卡地”。

调研中，张振丰实地察看公园建设运营及街区拓展项目谋划推进情况，强调要坚持“一盘棋”理念，在科学做好保护的基础上，构建完善“遗址本体+街巷肌理+瓯江滨水+孤屿底蕴”连片空间体系，做到整体谋划、错位发展，突出文化活化、业态运营，充分彰显古港遗址的历史厚度、商业活力和生活意趣。

随后召开的座谈会上，张振丰听取千年斗城（朔门古港）下步保护发展方案，并与属地和市直相关部门研究会商相关重点项目。张振丰指出，朔门古港遗址是温州作为海上丝绸之路重要节点城市的关键实证，要始终敬畏文化、敬畏历史、敬畏生态，从历史维度、全球视野、长远眼光出发，树牢“保护文物也是政绩”理念，准确把握朔门古港遗址保护发展新阶段的目标要求，整体谋划、街区联动、提质增效，实现“文物保护-文旅繁荣-经济发展”互促共进、良性循环。

张振丰强调，要高质量推动朔门古港遗址保护发展，微改精提促更新，坚持“保护优先”原则，结合历史街区“三十六坊”“七十二半巷”等布局，一体推进精细化改造提升，把历史文化活化于古居古巷中、融入到街坊生活里。要南拓北延优布局，加强“港城屿”联动，系统规划、分步实施，以一流标准、先进理念做优项目设计，完善区域交通线路设施，量质并举推进街区整体提升。要优化运营活业态，坚持“政府引导+市场运作”，一街一策打造亮点，招引布局更多具有古港风、海丝味、时尚感、年轻态的场景业态。要多方协同聚合力，加强统筹协调工作，完善保护管理机制，落实资源要素保障，强化品牌宣介推广，携手推动千年古港焕发新活力、彰显新价值、展现新风采。

市领导施艾珠、陈应许、黄阳栩、木力参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在调研“千年斗城”（朔门古港）保护发展工作时强调

打造文旅深度融合新地标 擦亮“海丝朔门·世界温州”金名片

记者 郑序 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com