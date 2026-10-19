温州日报 2026-10-19 08:37:01

第20届“福达杯”中国·洞头横渡半屏海峡邀请赛正式开赛。来自全国各地818名游泳爱好者齐聚洞头，在半屏海峡劈波斩浪，挑战1.7公里公开水域横渡，共同见证这项持续二十年的海岛体育盛会。

选手完赛后竖起大拇指。

温州网讯 10月17日，第20届“福达杯”中国·洞头横渡半屏海峡邀请赛正式开赛。来自全国各地818名游泳爱好者齐聚洞头，在半屏海峡劈波斩浪，挑战1.7公里公开水域横渡，共同见证这项持续二十年的海岛体育盛会。

洞头区旅发中心相关负责人介绍，中国·洞头横渡半屏海峡邀请赛已连续举办二十年，作为二十周年特别赛事，本届大赛主要有三大变化：首先是赛道升级，距离由原先700多米延长至1.7公里；其次是参赛规模大幅扩容，参赛人数突破800人；同时，赛事影响力较以往更广泛，吸引了深圳、江苏、辽宁等地选手参赛，外地选手占比超40%。

当天中午，随着发令信号响起，选手分批跃入海中，从下水码头出发，向着韭菜岙沙滩奋力游进。海面波光粼粼，各色泳帽随海浪起伏，汇成一道流动风景线。选手们在起伏海流中调整呼吸、挥臂破浪，向着终点全力冲刺。

今年12岁的周奕轩是参赛选手中年纪较小的一位，却已有六七年泳龄。“我很喜欢游泳，特意过来参赛，目标拿下第一名。”来自台州三门的何贤池已是第二次征战海上横渡赛事。“海上风浪大，游泳难度更高，希望稳住状态，顺利游到对岸。”第一次挑战长距离海上横渡的选手陈毅直呼过瘾：“游起来特别畅快，整体体验很不错。”

本次横渡赛期间，为保障选手安全，赛事联动多部门提前开展航道管控，调配40余艘皮划艇、冲锋舟、桨板分布在航道两侧全程护航；海面设置多处瞭望点位，实时监测海上动态，一旦发现选手偏离航道，第一时间引导归航，筑牢海上安全防线。后续，赛事将持续擦亮洞头海峡横渡特色赛事IP，以体育赋能海岛文旅。

来 源：温州日报

原标题： 第20届洞头横渡半屏海峡邀请赛举行

赛道延长至1.7公里，选手突破800人

通讯员 何琰 洪高岑 记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com