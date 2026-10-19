新华网 2026-10-19 09:26:00

18日晚，第五届亚洲残疾人运动会在日本爱知县名古屋市开幕。

18日晚，第五届亚洲残疾人运动会在日本爱知县名古屋市开幕。

10月18日，第五届亚洲残疾人运动会主火炬在开幕式现场被点燃。新华社记者 姚琪琳 摄

夜幕降临，现场大屏幕上的倒计时结束，开幕式于当天18时正式开始。残疾人与健全人演员携手奉献融合自然、神话等元素的文艺表演，随着演出暂告一段落，参加本届亚残运会的代表团先后入场。

中国体育代表团第七个登场，女子残疾人跆拳道运动员李羽洁和男子残疾人举重运动员闫盼盼护卫五星红旗行进在队伍前列。参加本届亚残运会的中国体育代表团总计500人，其中运动员312人，涵盖13个民族，平均年龄约为28.8岁。所有运动员均为业余选手，来自工人、学生、职员、自由职业者等不同群体。中国体育代表团参加17个大项335个小项的比赛，这是我国第五次参加亚残运会，也是我国参加境外亚残运会运动员规模最大的一届。

10月18日，中国体育代表团旗手李羽洁（前左）、闫盼盼（前右）在开幕式上入场。新华社记者 贾浩成 摄

爱知·名古屋亚运会与亚残运会组委会主席大村秀章与亚残奥委员会主席马吉德·拉什德在开幕式上分别致辞。

开幕式上，本届亚残运会各个项目的图标与影像在场地中央先后闪现。本次赛事共设田径、游泳、乒乓球、轮椅击剑、盲人足球、轮椅篮球、坐式排球等18个大项、约500个小项。根据17日赛事发布会公布的数据，共有来自45个国家和地区的近3000名运动员参赛。

全场瞩目的火炬传递和主火炬点燃仪式上演，来自夏季与冬季不同项目的七位残疾人运动参与者在体育场内渐次登场，点燃彼此手中的火炬，最后三名火炬手携手将亚残运会主火炬点燃。

10月18日，火炬手在开幕式上进行传递。新华社记者 姚琪琳 摄

亚残运会的前身是远南运动会，1975年至2006年间共举办9届。2006年，相关组织合并成立亚残奥委员会，赛事正式更名为亚洲残疾人运动会。自2010年广州亚运会起，亚残运会便与亚运会在同城同年举办。

本届亚残运会将持续至24日，开幕式开始前，轮椅篮球、盲人足球、乒乓球等项目已经开启比赛。

来 源：新华网

原标题： 第五届亚洲残疾人运动会在日本名古屋开幕

记者 郑直、岳晨星

本文转自：温州新闻网 66wz.com