我国首次太空培育两代水稻取得新突破
央视网 2026-10-19 09:26:17
目前，神舟二十三号航天员乘组已在轨超过4个月，他们在中国空间站完成了新一批水稻实验样品的采集等工作，我国首次太空培育两代水稻取得新突破。
目前，神舟二十三号航天员乘组已在轨超过4个月，他们在中国空间站完成了新一批水稻实验样品的采集等工作，我国首次太空培育两代水稻取得新突破。
在中国空间站问天实验舱，经过4个月的精心培育，神舟二十三号航天员已完成新一批水稻实验样品采集、存储工作，并播种收获的部分“太空种子”。这是在中国空间站开展的“空间水稻多代遗传稳定性与环境适应性调控的分子机理研究”实验，目的是让水稻在微重力条件下连续繁殖两代。
这批实验稻种是今年5月随神舟二十三号载人飞船进入空间站，包括从未上过天的普通种子，以及2022年从空间站收获的“太空种子”回到地面后繁育的稻种。实验共设置4个单元，每个单元播下6粒种子，4个单元分成有性繁殖和营养繁殖各两组，比较这两种模式在空间环境下的适应性差异。据了解，此次采集的样品后续将随神舟二十三号返回舱下行，由科学家进行表型和分子层面的综合分析，解析长期空间微重力对水稻遗传稳定性的作用机制。未来，将有望实现地外粮食“原位”生产，也就是在太空就地种粮、自主循环，为人类走向更远深空提供关键生存保障。
来 源：央视网
原标题： 我国首次太空培育两代水稻取得新突破
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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