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前三季度全国铁路发送旅客37.1亿人次

人民网－人民日报 2026-10-19 09:26:17
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：前三季度，全国铁路累计发送旅客37.1亿人次，同比增长4.8%，创历史同期新高。

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：前三季度，全国铁路累计发送旅客37.1亿人次，同比增长4.8%，创历史同期新高。

前三季度，全国铁路日均安排开行旅客列车11511列，同比增长5.3%。广深港高铁、中老铁路分别发送跨境旅客2584.5万、26.5万人次，同比分别增长11.8%、37.8%，开好中蒙、中俄、中越、中朝国际旅客列车，有效助力“跨境游”。

前三季度，全国铁路累计开行旅游列车2860列，同比增长25.5%，其中旅游专列1613列、旅游专线列车1247列。开行“歌迷专列”“球迷专列”等947列，带动餐饮、酒店、文旅等产业发展。

来　源：人民网－人民日报

原标题： 前三季度全国铁路发送旅客37.1亿人次

记者 李心萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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