“红果短剧降智”热议背后，平台日活1.68亿，已超“爱优腾芒”四家总和

解放日报 2026-10-19 09:26:00

“连续刷剧，一轮又一轮的情节反转带来爽感。可时间久了，会觉得脑子有点迟钝。”最近网上热议的“红果短剧降智”，戳中不少网友的真实感受。

说“降智”也许并不准确。有专家解释，短剧密集的反转钩子持续刺激多巴胺，让大脑被动兴奋、超负荷运转。长期高频消耗这类神经递质后，再处理日常事务就容易疲惫，产生“变笨”感。

这番讨论的背后，是越来越多人把时间花在短剧上。截至2026年7月，字节跳动旗下红果短剧日活跃用户达1.68亿，同比增长107%，超过腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四大长视频平台的日活跃用户总和（约1.55亿）。

用户时间的流向正在改变，视频行业的注意力格局也随之改写。

破亿时间极大压缩

红果短剧的发展有多快？看一组数据。

2023年8月，红果短剧独立App上线。到2026年1月，其日活跃用户突破1亿，用时约两年半。相比之下，腾讯视频达到这一量级用了六年多，爱奇艺则用了约四年半。

短剧平台争夺用户的速度，远超当年长视频平台的发展节奏。那么，究竟是哪些人涌了进来？

《2026上半年真人微短剧数据报告》显示，在红果短剧平台，30岁以上中青年与银发群体构成平台用户主力，51岁以上用户占比涨幅最高。

90后上海白领小孟就是被吸引的用户之一。

“工作感到心累之后，就不想再花心思。”她并非没有尝试过其他兴趣。运动、画画，或者去看一场音乐剧、话剧，都可能带来更丰富的体验，但这些活动往往需要额外准备：换衣服、换鞋、寻找场地，甚至购买器材、安排交通。

对很多和小孟一样的年轻人来说，短剧提供了一种“最低成本”的放松方式。不用事先计划，也不用认真筛选，只要打开手机，就能迅速获得情绪刺激。

“过去我在家会打开长剧看，但现在对不少长剧的观感不太好。”小孟认为，有些剧演员重复出现，表演难以令人信服，情节铺垫又太多。相比之下，短剧一集往往只有一分多钟，反转和悬念接连出现，即使中间情节不够精致，也总能很快把人拉回故事里。

有闲的老年群体，也在持续涌入平台。红果短剧采用全集免费播放、剧集间插播广告的模式，用户还可通过看剧、做任务获得奖励，极大降低了观看门槛。内容上，传统影视剧往往以年轻人为主角，中老年人较少成为叙事中心，更多时候只是推动主角成长的配角，而在短剧里，他们正逐渐走到故事中央。

《老太片场跑龙套，养活古代一家人》便是一例。古代农妇王莲花获得穿梭古今的能力，在现代影视城跑龙套赚钱，再把采购的物资带回古代，带领全家脱贫求生。凭借温暖治愈的基调和新奇设定，这部剧成为银发短剧赛道的热门脑洞作品，在红果平台热度超4000万，位列“小人物榜”第四。

《老太片场跑龙套，养活古代一家人》在红果平台热度超4000万，位列“小人物榜”第四。

家庭伦理、乡土文化、老年生活等贴近现实的题材，为中老年观众提供了情感投射的空间。那些他们需要的关注、尊重和话语权，可以在虚拟故事中得到某种补偿。

免费模式与AI内容井喷

情绪消费品还不足以解释红果的火爆。短时间内聚集庞大用户群，背后有多重推动因素。

首先是“免费+广告”的运营模式。

“爱优腾芒”等长视频平台将会员付费视为重要的盈利路径，即通过版权采购和自制内容吸引用户，再以会员订阅等方式回收成本。

海外流媒体平台代表奈飞的这套模式颇为成功，但有其现实基础。它以全球订阅用户为基础，同时发展广告业务，通过多种收入来源支撑内容投入。与之相比，内地视频平台面对的市场环境、用户付费习惯和内容竞争格局并不完全相同。平台需要持续生产有吸引力的内容，却难以确定每一次投入都能带来相应的会员增长和收入回报。

红果是另一条路：以免费观看吸引用户，通过单集间插入广告等方式实现商业变现。用户不必先购买会员，也不需要为某一部剧单独付费，打开应用就能观看。对平台来说，用户贡献的注意力和时间，最终可以转化为广告价值。

“通过看剧、签到和完成任务，我一共挣了100多元。”不过，小孟也发现，积分似乎越来越难赚，广告的数量和类型也有所增加。“如果广告频次越来越高的话，我可能就会去小红书上刷短剧了。”

平台内容供给的丰富度，也推动用户规模的快速增长。短剧本身制作周期较短，加上AI技术加速落地应用，一方面是模型能力的突飞猛进，把音画协同、镜头参考、跨帧一致性等做成了可用的组合工具，另一方面市场上相继出现高效运营的“管线”，既能跨端调用多个模型，又能实现产能提速。

譬如，“上海产线”的商汤Seko基地，上线2个月内用户即突破10万，现用户数已超100万。在算力硬支撑外，基地向上游对接剧本、IP，向下又有发行、投流、渠道资源，依托这样的链路吸引更多创作者群体。

数据显示，2026年前8个月，全国上线微短剧共43万部，是2025年全年的13倍，其中AI剧占比超过九成。

在AI制作模式下，独立创作者有了更大的发挥空间，市场上出现了《归墟》《被裁掉的女孩》《零号档案》等高质量的热门作品。同时，AI也让内容生产在一定程度上实现工业化：沿用经过市场验证的内容框架，快速尝试不同题材和版本。相比之下，真人长剧需要演员、场地和完整的拍摄团队，很难实现如此低成本、高频次的内容迭代。

因此，用户在平台上常会看到这样的内容：相似的配乐、相近的叙事结构，只需更换角色形象，就能衍生出新的作品。尽管这类内容被质疑同质化，仍有网友表示：“虽然知道大致剧情，但看到相似的，有时还是忍不住点开。”

另外，字节系产品的生态联动不可忽视。番茄小说上的作品可以成为短剧改编的来源，读者也有机会通过投票表达对改编的兴趣；短剧则可能反过来为原著带来新读者。与此同时，用户在抖音刷到剧情片段后，也可能进一步寻找完整剧集。不同平台之间由此形成内容与流量的联动。

流量争夺战升温

红果短剧的快速增长，让长视频平台坐不住了。

爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV均已布局短剧，并在各自平台设置内容入口或专区。与此同时，抖音、小红书、快手等平台也成为短剧传播、触达用户的重要渠道。

就在最近，腾讯推出“绿泡泡短剧”，为其短剧布局增添了一个新入口。绿泡泡没有独立App，而是嵌入微信小程序。页面底部设有“免费剧场”“刷一刷”和“我的”三个入口：“免费剧场”包含“每日上新”“AI剧”“本周必看”等栏目，也设有“朋友在看”社交推荐榜；点击“刷一刷”，则可上下滑动观看剧集。

左为红果短剧界面，右为绿泡泡界面。

相比之下，红果的功能更为丰富，除视频观看外，还设有福利、商城等栏目；绿泡泡目前相对轻量，暂未设置类似的激励和购物入口。

这并非腾讯第一次布局短剧。2021年，腾讯视频推出“十分剧场”；2025年，“火星短剧社”在微信上线，后更名为“火星观剧”。同年，微信还推出过名为“短剧”的官方小程序。腾讯视频本身也持续运营短剧内容。此次绿泡泡的出现，可以看作腾讯进一步调整短剧产品形态、拓展微信内分发入口的一次尝试。

从内容储备来看，绿泡泡目前与红果仍有明显差距。记者统计10月14日上新的剧集发现，红果当日上新超过230部，绿泡泡约30部。对短剧平台而言，拥有流量入口只是第一步，能否持续提供足够丰富的新剧，才关系到用户是否愿意反复打开。

微信的优势在于已有的用户规模和社交关系。页面上的“朋友在看”不仅是一个榜单，也意味着平台尝试将好友的观看行为转化为推荐依据。相比单纯依赖算法，社交关系可能为短剧增加一条传播路径。不过，也有用户表示：“并不愿意让好友、同事知道自己在看什么，感觉隐私会受到影响。”

绿泡泡后续能走多远，还要看腾讯愿意投入多少资源，以及能否进一步打通微信、视频号等产品生态。如果视频号负责通过剧情切片吸引用户，绿泡泡承接完整剧集观看，微信再提供社交传播和广告变现，腾讯就有机会形成一条从内容触达到完整观看的链路。

随着越来越多平台加码短剧内容的制作和分发，行业发展也会迎来新的变数。

来 源：解放日报

原标题： “红果短剧降智”热议背后，平台日活1.68亿，已超“爱优腾芒”四家总和

作者 束涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com