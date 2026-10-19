韩国监狱人满为患 获假释囚犯人数骤增
韩国政府发布的最新数据显示，由于监狱收容能力不足，今年1月至8月，600多名囚犯在所判刑期实际执行不到60%的情况下就获得假释，较往年大幅增加。
韩国媒体18日报道，应韩国最大在野党国民力量党国会议员朱晋佑要求，法务部发布上述数据。数据显示，2022年至2024年，每年获假释的囚犯均不超过40人。最近两年，获假释人员数量激增，2025年共有172人在服刑期不满60%时获假释。今年前8个月，这类获假释者达到634人。
这是2025年4月21日拍摄的韩国首尔中央地方法院门口。新华社发（全休相摄）
朱晋佑指出，造成这一现象的主要原因是韩国各地监狱超负荷运转。法务部数据显示，截至今年8月，韩国监狱收容率达到126.2%，较2025年增长4.1个百分点，为2003年以来最高水平。据《韩国时报》报道，截至今年6月，韩国监狱在押人数达近6.4万人，远超约5万人的额定收容规模。
为缓解监狱拥挤状况，韩国法务部扩大假释人员范围，允许再犯风险较低的老年人及患病的服刑人员提前出狱。对此，朱晋佑要求韩国政府采取预防措施，包括停止假释重罪服刑人员、对相关人员加强监管等，以保障民众安全。
来 源：新华网
记者 王一帆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
“一站式”解锁专属学习地图 温州园博园变成了一所没有围墙的学校社会10-18
-
几多全浙江首家蓝标店落地温州 首店经济再添“信任票”社会10-18
-
“金柚王”拍出2588元！第十四届永嘉早香柚文旅生活季开启社会10-18
-
重阳陪长辈游山海，温州这些景区免票、半价！社会10-18
-
盐碱地里双丰收 浙江瑞安稻蟹共生见证“沧海变桑田”外地媒体看温州10-18
-
从“中国电器之都”到“感知高地”：一场产业跃迁的乐清逻辑外地媒体看温州10-18
-
楠溪江畔传新声 “流动课堂”为基层党校教师蓄能充电外地媒体看温州10-18
-
太平洋岛国女官员走进洞头！在“海霞精神”发源地感受“她力量”社会10-18
-
小山村办起第六届孝文化活动 永嘉山川村老人乐享团圆社会10-18
-
从天山守边讲到无尽蓝绿 拜城苍南平阳三地青年同台宣讲社会10-18