新华网 2026-10-19 09:33:26

韩国政府发布的最新数据显示，由于监狱收容能力不足，今年1月至8月，600多名囚犯在所判刑期实际执行不到60%的情况下就获得假释，较往年大幅增加。

韩国政府发布的最新数据显示，由于监狱收容能力不足，今年1月至8月，600多名囚犯在所判刑期实际执行不到60%的情况下就获得假释，较往年大幅增加。

韩国媒体18日报道，应韩国最大在野党国民力量党国会议员朱晋佑要求，法务部发布上述数据。数据显示，2022年至2024年，每年获假释的囚犯均不超过40人。最近两年，获假释人员数量激增，2025年共有172人在服刑期不满60%时获假释。今年前8个月，这类获假释者达到634人。

这是2025年4月21日拍摄的韩国首尔中央地方法院门口。新华社发（全休相摄）

朱晋佑指出，造成这一现象的主要原因是韩国各地监狱超负荷运转。法务部数据显示，截至今年8月，韩国监狱收容率达到126.2%，较2025年增长4.1个百分点，为2003年以来最高水平。据《韩国时报》报道，截至今年6月，韩国监狱在押人数达近6.4万人，远超约5万人的额定收容规模。

为缓解监狱拥挤状况，韩国法务部扩大假释人员范围，允许再犯风险较低的老年人及患病的服刑人员提前出狱。对此，朱晋佑要求韩国政府采取预防措施，包括停止假释重罪服刑人员、对相关人员加强监管等，以保障民众安全。

来 源：新华网

原标题： 韩国监狱人满为患 获假释囚犯人数骤增

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com