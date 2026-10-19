温州日报 2026-10-19 10:01:22

10月16日上午，海霞村迎来了一群特殊的客人——30名来自太平洋岛国的女官员。她们围在洞头渔嫂身边，认真学习织网，手指翻飞间，一张张渔网渐渐成形；另一旁，几位女官员正跟着厨娘学做洞头非遗鸡母粿。

温州网讯 10月的洞头，海风轻拂，阳光正好。10月16日上午，海霞村迎来了一群特殊的客人——30名来自太平洋岛国的女官员。她们围在洞头渔嫂身边，认真学习织网，手指翻飞间，一张张渔网渐渐成形；另一旁，几位女官员正跟着厨娘学做洞头非遗鸡母粿。这是太平洋岛国女性与可持续发展研修班在洞头开展交流活动的第2天，她们将进行为期6天的考察交流。

当天上午，女官员们先后参观洞头先锋女子民兵连纪念馆、海霞妈妈志愿服务队总部，了解海岛女性从守海护边到参与基层治理、公益服务的传承创新实践。体验完洞头渔家特色非遗互动活动后，大家走进海霞村文创店，选购洞头特色文创产品。现场，部分女官员们拿出从本国带来的手工耳环，赠送给洞头渔嫂和“海霞妈妈”志愿者。不少女官员戴着本国特色耳环，穿着特色服饰，成为一道亮丽的风景。

维库内是来自汤加王国的学员。她说，中国志愿服务给她留下深刻印象，女性在其中发挥着积极作用。她引用“妇女能顶半边天”说，在汤加，女性也支撑着另一半天空。“上午在海霞村的行程，学到了很多，我准备将这里用手机直播销售手工艺品的经验带回汤加，帮助当地女性改善经济状况。”

洞头区海霞文化发展中心党组书记、主任陈盈盈介绍，此次一行人均来自海岛国家，因此在行程里特别安排了洞头海岛特色及非遗文化互动，促进洞头海岛文化国际传播。“参观过程中，不少女官员都表示希望将‘洞头经验’带回去。尽管语言不同，但女性自立自强的精神是国际通用的。”

据悉，去年我市举办大力弘扬海霞精神工作会议，温州市政府与中华女子学院达成战略合作。目前，海霞营地已承接全国女主播妇联主席执委培训班、发展中国家女官员领导能力建设研修班等国内和国际妇联干部、妇女干部培训班次。与此同时，洞头区政府与中华女子学院合作开展课题研究，深入探索海霞精神在新时代背景下的创新发展和红色文化资源干部教育培训课程开发，并为洞头引介高规格国内和国际研修资源。

此次交流正是此前洞头与中华女子学院合作的成果落地。6天的行程里，女官员们将陆续赴温州市规划展示中心、森马集团、海洋食品产业园、东海贝雕艺术博物馆、韭菜岙、大沙岙、东岙村、洞头村、“科创中国”中国眼谷基地等，继续考察女性在城市规划、数字经济、海洋产业、非遗传承、海上救援等领域的作用。

来 源：温州日报

原标题： 太平洋岛国女官员走进洞头 在“海霞精神”发源地感受“她力量”

记者 黄文盈 通讯员 邵尧烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com