温州日报 2026-10-19 10:08:50

本次活动以“善护享老，银龄无忧”为主题，为辖区长者送上了一场充满烟火气的敬老盛宴。

温州网讯 10月16日上午，水心樟公园内暖意融融，水心亭公益慈善服务中心三周年庆暨“善护享老”社区为老志愿者服务开放日活动在此热闹举行。本次活动由水心亭公益慈善服务中心、松台街道为老志愿者协会联合主办，以“善护享老，银龄无忧”为主题，为辖区长者送上了一场充满烟火气的敬老盛宴。

上午9时许，安仁公益开心非洲鼓班敲响铿锵鼓点，为活动拉开序幕。“水心亭的慈善根脉，在水心这片土地上已经扎下二十多年。”水心亭公益慈善服务中心负责人林文花介绍，从早年简陋的铁皮伏茶棚，成长为如今规范化的公益阵地，水心亭“慈馨互助，与邻为善”的初心始终滚烫。三年1095个日夜坚守，这里累计送出爱心早餐20多万份，伏茶服务惠及超41万人次；志愿者常态化走访660余户高龄老人，年均开展500余场老年公益课程，并于2025年获评5A级社会组织。

现场，松台街道为老志愿者协会负责人潘贺程，向大家介绍2026年全新推出的“善护享老”志愿项目。项目分为志愿者赋能培育、入户服务实践两大板块，依托浙江安福利生慈善基金会“七安幸福社区基金”公益支持，同时纳入松台街道“邻呼我帮？暖心助老”社区试点，由鹿城区松台街道社区公益基金会、鹿城区益荟社会工作服务中心提供专业技术支撑。经过系统培训的志愿者将走进独居、高龄、行动不便长者家中，上门助餐、排查居家安全隐患、陪伴老人闲话家常、教学智能设备，努力让每一位困境老人被看见、被惦记、被温暖。后续双方还将联合打造“老年营养改善工”“慈善小亭长”等特色服务，深耕社区慈善。

“把最真诚的敬意，送给这样一群可爱的人和可敬的单位。”活动表彰环节，杨立成、周炳桂、孙阿巧、蔡文访、陈建华、林潘武、蒋捍东七位爱心个人登台受表彰。其中蒋捍东，正是奥运冠军潘展乐的外公，多年扎根社区默默行善，用点滴行动传递善意。水心快乐老人公寓等七家爱心单位也一同接过荣誉牌匾。

舞台上好戏连台，大合唱《歌唱祖国》、琴箫合奏《阳关三叠》，多段经典越剧轮番上演，《何文秀？心连心》《穆桂英挂帅（索粮）》《梁祝？楼台会》引得台下掌声不断。舞台周边同样热闹，科普宣讲、爱心义剪、特色美食市集同步开放。老人们一边欣赏文艺节目，一边逛市集、享便民服务。

67岁的徐阿姨家住水心住宅区柏组团，手里捧着还冒热气的红豆饼，感慨万千：“希望水心亭能够一直办下去，这样的活动看得人心里很感动。”一旁义剪摊位前排起长队，美食市集香气袅袅，宣讲志愿者穿梭人群，忙个不停。

来 源：温州日报

原标题： 水心亭三载筑善巢 敬老盛宴暖金秋

记者 董吉妮 实习生 黄耀毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com