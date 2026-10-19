700多位老人齐聚山村 共度纳福重阳节
温州网讯 昨天是重阳节，泰顺县泗溪镇横坑社区在建新村举办了盛大的“亲恩九九·福气满满——泗溪横坑第三届重阳纳福文化节”。该社区目前共有70岁以上老人700余人，其中90岁以上老人50余位。当地百姓已连续3年自发筹集资金，与老人们一起共度重阳节。
从首届重阳纳福文化节的义诊、义剪、福宴，到第二届拓展为九大片区联动、长寿之星和孝顺媳妇评选、老照片展、互动抽奖等，横坑“亲恩九九·福气满满”活动内容不断丰富，参与人群越来越广，已逐渐成为当地孝亲敬老的一张温暖名片。
相比前两届，本届活动内容更加精彩纷呈，涵盖了义诊、公益理发等，来自温州市中医院、泰顺县中医院的10余名医疗专家为70岁以上老年人提供血压血糖检测、中医问诊、健康咨询等公益服务；泰顺淋夏壹度爱心服务队组织理发师，为老人义务修剪头发。当天上午，温州市同舟行动公益组织也从温州市区来到活动现场，不仅为该社区老人捐赠了6万元善款，还带来了丰富多彩的文艺演出；民盟温州科技职业学院总支的农业专家则为当地送来优质果苗，助力乡村发展。
当天中午的特色福宴环节，当地百姓与70岁以上的老人们齐聚一堂，共享盛宴。值得一提的是，当天福宴上分发的“寿桃”年糕，其米是由各村组织收集区域内全部37个姓氏共100家的米，统一送到主办单位制作的，寓意百家同福、福气满满。
来 源：温州日报
记者 翁卿仑
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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