温州日报 2026-10-19 10:08:50

大会汇聚国内外固态变压器及上下游产业链领域的200余名科研专家、行业精英与企业代表参会交流，将前沿实验室技术直通千亿电气产业集群一线，搭建起科研成果与产业实践深度对接的高端平台。

温州网讯 10月16日，全国第二届固态变压器研讨会（秋）在乐清柳市镇启幕。大会汇聚国内外固态变压器及上下游产业链领域的200余名科研专家、行业精英与企业代表参会交流，将前沿实验室技术直通千亿电气产业集群一线，搭建起科研成果与产业实践深度对接的高端平台。

固态变压器又称电力电子变压器，相较于传统变压器体积大、功能单一的不足，固态变压器可对电能进行灵活转换与调节，被形象地称为新型电力系统的能量“路由器”。

乐清拥有温台地区首个千亿级电气产业集群，且该集群为唯一以县域为主导命名的国家先进制造业集群，从上游的高频磁材、高压元器件、连接器、接线端子等，到中游的整机制造和成套设备，再到下游的电网、算力、新能源应用场景，都有不少乐清企业提前开展多元化布局，形成“半小时供应圈”配套协同能力，部分企业还深度参与标准制定工作。值得一提的是，研讨会召开当天，由天正电气自主研发的首台固态变压器正式量产下线，标志着乐清在全省率先开启固态变压器产业系统化布局。

在研讨会专家主旨报告环节，清华大学副研究员、直流研究中心电气室主任崔彬，东南大学副研究员、院务助理李鑫，中国工程物理研究院电子工程研究所副研究员李旭东等10位行业权威专家带来前沿分享，覆盖材料、器件、系统到应用全链条，助力产业上下游打通协同壁垒。

“乐清在发展固态变压器核心部件制造产业优势突出，相关企业可作为优质供应商切入市场。”崔彬表示，对于固态变压器本身的生产开发，乐清可以对接国内阿里等头部互联网企业的数据中心需求，同时布局新能源供电、重卡超充等应用场景。

此外，研讨会配套打造“SST产业链”展区，让参会者能一站式对接上下游资源，并组织参会嘉宾走进正泰集团、尚融电力等乐清本土企业实地观摩学习，搭建起技术展示、产品对接、经验互通的多元化交流载体，有效推动产学研用深度融合、供需两端精准对接，助力行业企业抢抓固态变压器产业新风口，抢占未来高端电气产业发展制高点。

本次会议由中国电器工业协会非晶合金材料应用分会、浙江省电气行业协会联合主办。浙江省电气行业协会负责人表示，作为扎根乐清本土、服务电气产业发展的行业组织，协会将以双主办机制为固定窗口，持续把国家级高端技术资源输送到产业一线,一头归集企业技术瓶颈、人才短板与现实诉求，为政府产业政策制定提供一线依据；一头及时向企业传递行业新标准、新导向、新机遇，引导会员企业围绕固态器件、智能感知与工业场景做集成创新，助力乐清电气产业在固态变压器新赛道实现高质量跃升。

来 源：温州日报

原标题： 前沿技术对接千亿产业集群 全国第二届固态变压器研讨会（秋）在乐举行

记者 程源 乐清融体中心 陈青 周秀静

本文转自：温州新闻网 66wz.com