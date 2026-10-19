温州都市报 2026-10-19 10:13:56

10月16日上午，原21军后代一行30余人齐聚此处，追忆父辈峥嵘征战往事，深切缅怀长眠洞头的革命战友。

温州网讯 苍松翠柏环伺，洞头区烈士陵园庄严肃穆。10月16日上午，原21军后代一行30余人齐聚此处，追忆父辈峥嵘征战往事，深切缅怀长眠洞头的革命战友。

77岁的叶进平在众人搀扶下，缓步走到革命烈士纪念碑前，驻足凝视，细心整理花篮缎带。据叶进平介绍，其父叶泰清，1949年7月任21军63师师长，并参与指挥解放洞头战斗。

“再次踏上父辈曾经浴血征战的热土，我的心情无比沉重。”叶进平动情地说，今日国家强盛、百姓安宁，是无数先辈抛洒热血换来的。此行既是追寻父辈征战足迹，亦是代父亲祭奠长眠洞头的战友。“先烈恩情，永世不忘，红色故事需要代代相传。”

心怀敬意，追忆先辈峥嵘岁月

据洞头烈士事迹陈列馆史料记载，大陆解放之初，仍有3000余名国民党残余武装盘踞在浙江沿海岛屿。1949年9月，21军63师召开军事会议，敲定作战部署：189团主攻解放洞头岛，187团会同玉环县大队两个中队攻取鹿西岛，188团担负解放大瞿岛任务。1949年10月7日，洞头列岛首次解放战斗打响，次日战斗告捷。此后数年间，岛上战事迭起，历经多轮浴血鏖战，洞头最终于1952年1月实现全境解放。

当天上午10时30分，祭奠仪式正式开始。“恭祭为解放洞头列岛、捍卫浙南海疆壮烈献身的革命英烈！”众人列队肃立，祭文诵读声在烈士陵园内久久回荡。

祭文领诵人彭进平是本次活动策划人之一。她的父亲彭世权是63师189团二营教导员，亲身参与洞头列岛首次解放战斗。彭进平回忆，父亲很少主动提及残酷的战斗经历，但她深知当年渡海登岛作战条件极为艰苦，战士们乘船渡海，直面敌人枪林弹雨，舍命冲锋。如今，在一代代战士接续奋战、一批批建设者接续耕耘下，洞头已经发生翻天覆地的变化。“我们这些后辈，从全国各地翻山越海，汇聚在温州洞头，见到此情此景，可以告慰先辈们，这般盛世光景应当如他们所愿。”

现年4岁半的钱昱文，话语稚气，眼神中却不乏坚毅。在外婆邓漫的指导下，他面向革命烈士纪念碑，大声歌唱《强军战歌》。“我觉得为解放洞头牺牲的先辈们都很伟大，他们用鲜血和生命换来我们今天强大的新中国，我要向他们致敬。”

赓续血脉，红色故事代代相传

祭扫仪式结束，这场跨越四代人的红色寻根之旅，从烈士陵园纪念碑前转入洞头烈士事迹陈列馆。一行人缓步穿行展厅，循着展陈图文与实物线索，重温洞头军民解放海岛、戍守海防、建设家园的峥嵘岁月，在历史场景里触摸先辈当年的战斗足迹。

在“前赴后继，浴血奋战”展区，叶进平等老战士后代驻足端详人物照片、作战经过要图与历史资料，他们结合父辈代代口述的亲身经历，分享了63师189团登岛作战的部分细节，并与洞头区退役军人事务局局长陈宣陆深入交流，让原本定格在展板上的战斗往事，增添来自战士家属视角的鲜活细节。

陈宣陆表示，亲属们带来的口述史料是珍贵的“活档案”，能够丰富展陈细节、增强红色教育感染力。当地将系统考证、整理这批史料，持续用好红色阵地。讲解员方瑞思坦言，此次交流为宣讲注入了有温度的故事，让红色宣讲更打动人心。

据了解，代表团还向洞头捐赠锦旗、家族珍藏红色物件等。钱昱文现场捐赠了一枚纪念章、一张老照片等物件。“一开始，孩子舍不得，想自己留着纪念。”邓漫笑着回忆当时的情景，在她的引导下，钱昱文安静思索片刻，说要考虑一分钟，之后便郑重同意，把珍藏的物件捐献出来。

来 源：温州都市报

原标题： 踏寻父辈战斗海岛 接续讲述洞头红色故事

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com