人民日报 2026-10-19 10:14:36

近期，两则关于减肥的新闻引发关注。

近期，两则关于减肥的新闻引发关注。

一则来自国内，部分减肥训练营以“急速暴瘦”“不瘦退款”等夸张宣传招揽学员，靠过度节食、超负荷训练等方式快速减重，多次曝出学员受伤和健康问题。

另一则来自国外，数十名美国患者集体起诉某医药公司，指控其旗下“减肥神药”引发严重视力损伤。

管理体重，原本是健康意识提升的积极表现，但现实中不少人存有健康误区，比如以为“少吃就能瘦下来”，采取极端节食方式，反会透支身体；追求“瘦成一道闪电”，短期内高强度突击节食，导致身体“亮红灯”；盲信盲从、不结合实际，“减肥针”“减肥药”轮番上阵，结果隐患重重。

保持清醒判断，才能看穿营销陷阱；具备科学素养，才能避开认知误区。健康生活的基石正在于保持理性，用科学方法掌握自身健康主动权。

当下，短视频流量造势、网络审美裹挟，催生诸如“7天暴瘦10斤”“零成本无痛躺瘦”之类的营销话术，容易放大体重焦虑、身材自卑。今年6月至8月，某平台清理处置AI制作发布的虚假内容近12万条，医疗、医美等领域成“重灾区”。事实反复提醒消费者，越是信息纷繁，越需要增强定力，用一双慧眼守好自身健康与权益。

人体本就是动态系统，体察身体的任何反馈，都需要运用系统思维，在整体上把握平衡、加强协同。体重管理，绝非一项靠短期冲刺取胜的“掉秤工程”。单凭体重秤上的数字变化，无法准确定义健康状况。真正的健康，是长期践行健康的生活方式，从而达成身心状态和各项指标的持续优化。

追求健康，并不仅仅是个人的事。发布《中国居民膳食指南》《中国人群身体活动指南》，提供权威热量、饮食结构、运动建议等；推进合理膳食行动、全民健身行动，面向社区、学校、企事业单位宣传肥胖危害、体重管理知识；查处减肥药、瘦身产品、医美减重等领域的虚假广告、“三无”产品……有关部门通过政策引导、知识普及、医疗保障等方式，创造更容易科学管理体重的社会条件。既“治已病”，也“防未病”，在健康中国战略统筹下，以健康为中心的理念正助力越来越多人远离疾病、享受幸福。

保健的过程，也是认识自身的过程，蕴含尊重规律、理性求真的科学精神。体重焦虑的产生，往往源于人们常用单一固化的审美对标他人、苛责自己，却忽视了人与人之间体质、体态的天然差异。健康认知重在因人而异、具体分析，将多元生活和身材差异视为正常，而不是将“大家都这样”“从来都如此”视为绝对正确。这种从容平和、理性悦纳的心态，是保持心理健康的要义，更是整体健康不可或缺的组成部分。

每个人都是自己健康的“主理人”。人人拥有科学健康素养、人人践行科学生活方式，就能筑牢全民健康的微观根基，营造积极向上、阳光自信的社会氛围。

作者：余 璇

原标题：当好自己健康的“主理人”（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com