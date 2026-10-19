人民日报 2026-10-19 10:15:30

基层工作中，群众“不敢想”的小事，干部“不能忘”。

基层工作中，群众“不敢想”的小事，干部“不能忘”。

前不久，湖南常德一则新闻让人心头一热。71岁的茹先生，早年在株洲一家企业工作，后买断工龄。当初，茹先生以为养老金必须连续缴费，因自己有断缴，所以没想过领养老金，多年来主要靠拾荒为生。当地民政干部在救助核查并为他办低保时，意外发现他竟有30多年工龄，10多年前就符合退休条件，遂着手为其办理养老金。

老人不懂流程，当地干部便多次往返常德、株洲，跨市查档案、跑手续、补材料，耗时1年多，最终将存有42万元养老金的社保卡送到他手上，还叮嘱他医保也在落实，今后每月有3700元养老金。老人直说：“想都不敢想。”

令人动容的，还有基层干部“群众不找上门，我们也要主动办好”的担当。买断工龄距今年代久远，叠加企业改制、档案保管分散、参保记录跨地市等多重难题，补办手续烦琐复杂。当事人不申报、系统不预警，这笔“沉睡的养老待遇”，很可能一直被埋没。当地民政干部主动作为、一管到底，让老人获得了被惦记、被帮扶的幸福感。

这份暖心，更体现在始终如一的坚守。当地干部从发现老人住废弃楼道，到反复劝导他去救助站，在遭到老人碍于情面的拒绝后也没有放弃，多次看望、送去物资。正因坚持为他申办低保，才会在核查信息时发现工龄线索，继而跨市奔波办结。每个环节都认真负责，才成就了这场“想都不敢想”的惊喜。

现在，越来越多基层干部深入街巷村屯，主动排查困难群众。此前，辽宁本溪平山区一名62岁偏瘫、户口空挂、无家人的老人被民政干部发现，当天即对接养老机构安置，同步补办身份证明、申请低保和临时救助。老人感慨：“我以为没指望了，没想到政府主动来帮我。”常德干部多问一句，本溪干部多看一眼，有着相同的底色：沉下脚步扎根基层，把群众的小事当成大事。

独居老人、低保户等群体中，有些人并不清楚可以享受哪些惠民政策。群众不敢想，咱不能忘！基层干部多走访一遍、多询问一句、多向前一步，就可能找到破解困局的钥匙，让那些“想都不敢想”的期盼变成触手可及的现实。

（摘编自《辽宁日报》，原题为《他不敢想，咱不能忘》）

作者：王 坤

原标题：接住那些“不敢想”的期盼（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com