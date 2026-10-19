人民日报 2026-10-19 10:16:26

【人物】芮守翠

【故事】不久前，甘肃景泰县黄河石林大景区，一段游客拍摄的23秒短视频让景泰县龙湾村村民芮守翠走红。苍莽峡谷间，她一边为游客讲解，一边放声唱起西北民歌，还顺手捡起路边的垃圾。高亢的歌声、自然的举止，打动了许多网友，也让更多人循着乡音走近这片土地。

【点评】

没有华丽的舞台，没有精致的妆造，一名普通村民放歌一曲，为何让人久久回味？

动人的，是歌声里的热爱。讲解久了难免枯燥，芮守翠却一边讲解，一边拾垃圾，兴致来了便随心放歌。超出工作范畴的自发之举，源于她待客的热情和对生活的热爱。粗看来，画面不甚“美”：苍黄石林静静矗立，崎岖土路遍布碎石，一个身形单薄的人行走其间。细品味，画面却又充满力量：环境是粗粝的，可人的脚步是坚定的，歌声是嘹亮的。即使沟壑纵横，山乡人对这片土地却爱得深沉，护得周到。这份真挚情感，怎能不让人动容。

动人的，还有乡音里的生命力。芮守翠唱的景泰小曲、西北花儿，并非刻意习得的表演技艺，而是当地村民代代相传的日常表达。景泰小曲曲调多变、唱词朴实，记录着乡土民风、人间悲欢；西北花儿高亢悠长、即兴而发，唱山河、唱生活、唱期盼。这些腔调从土地里长出来，在旷野山谷间回荡开。随曲调铺展的，正是庄稼人心底的笃定——土地或许贫瘠，但人从不含糊。因为坚信播种就有希望，他们把日子唱得响亮。正如有游客所说：“积极向上的人永远值得尊重。”

短短23秒，山谷里的歌唱成为无数人欣赏的对象，这便是大众文艺的力量。这些扎根乡土的文艺，蕴藏着蓬勃生命力，也回应着当代人的情感需求。《黑神话：悟空》里，三弦一响，陕北说书以苍凉激越的唱腔为游戏注入独属于黄土高原的厚重；潮汕街巷间，英歌舞鼓点铿锵、舞姿雄健，把一方百姓的豪情与意气尽情舒展……乡土自有深厚的韵味，传统也能让年轻人心潮澎湃。曾被一些人视为“土气”的腔调与身姿，重新展露出动人的光彩，让跨越时空的文化共鸣在一代代人之间接续传递，厚重的历史底蕴化作不竭的精神力量。

如今，受黄河石林大景区邀请，芮守翠拥有了更大的舞台。同为当地村民的景泰小曲传承人也与她合作，让游客听到更多当地的曲调。从一个人的放歌，到更多乡亲的参与，流传于乡间的曲调有了更多听众，普通人的才情得以更好施展。

这也为景区运营带来启发：牵动人心的不仅是故事里的风景，更是风景里的故事。盘龙古道尽头，“今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途”的标语之所以动人，恰是因为游客刚刚走过一道道弯，眼前的路与心中的情有了呼应。黄河石林令人难忘，既因景色壮丽，也因乡音萦绕。与其忙着复制网红路牌、照搬热门项目，不如让更多“会唱民歌”的乡亲亮亮嗓子。当生长于斯的人们有机会讲述家乡，山川便有了故事，旅途也多了人情。独特的风景与鲜活的生活相遇，才能为游客留下难以复制的记忆。这是文化的传承，也是发展的探索。

小小视频，让山谷里的歌声传向远方；无数回应，让平凡人的热爱赢得回响。愿更多像芮守翠一样的人们，带着各自的生活与热爱，从容唱出自己的歌。

作者：曾亦辰

原标题：乡音缘何动人心（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com