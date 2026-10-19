人民日报 2026-10-19 10:17:47

文化亘古亘新。中华优秀传统文化以鲜活姿态融入当代生活，显示出别样生机与活力，关键在于“第二个结合”

“结合”不是“拼盘”，不是简单的“物理反应”，而是深刻的“化学反应”

前不久，《文化遗产保护传承“十五五”规划》印发，由此联想到两个文化场景。

中国考古博物馆“文明起源”展厅，吹管乐器贾湖骨笛旁时常围满观众。观众借助多媒体互动装置，聆听骨笛复制件吹奏的《梁祝》等乐曲，有种“跨越时空的感觉”。

新疆维吾尔自治区博物馆，一件东汉织锦上记载着“望四海贵富寿为国庆”的吉祥语。这里的“国庆”，传达着人们对国运昌隆的美好祝愿。

一支约8000年前的骨笛，为什么能吹响今天的曲调？一件汉锦，何以跨越时空，在近2000年后仍能引发共鸣？

文脉赓续绵延，文化亘古亘新。中华优秀传统文化以鲜活姿态融入当代生活，显示出别样生机与活力，关键在于“第二个结合”。

习近平总书记指出：“‘第二个结合’是又一次的思想解放，让我们能够在更广阔的文化空间中，充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源，探索面向未来的理论和制度创新。”

深入学习《习近平文化文选》第一卷、第二卷，更加自觉把握“第二个结合”的内涵，倍感推动文化繁荣、建设文化强国的责任与使命。

这是传统与现代的双向奔赴：平陆运河承载千年治水经验，又以江河海一体化智慧调度系统、全流程数字化建设运营实践，书写通江达海、润泽民生的新篇。

这是科技与文化的深度融合：数字敦煌、数字故宫、数字中轴，数字技术让文物古建不再是静态的历史符号，而成为可被感知、被探索的鲜活场景。

这是“殿堂”与日常的同频共振：国产游戏以中国神话叙事惊艳全球，唐风夜游、宋韵市集点亮城市街巷，新大众文艺浪潮奔涌，高雅艺术融入城市烟火。

汲古润今、革故鼎新，让传统文化“活”起来，“两个结合”激活中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的“一池春水”。

“结合”不是“拼盘”，不是简单的“物理反应”，而是深刻的“化学反应”。

看中国航天的命名。“嫦娥”揽月，“天问”探火，“羲和”逐日，“北斗”导航，“朱雀”腾飞……这些名字，折射出马克思主义科学精神与中华文明探索基因彼此照亮。

再看一座城市的发展。宝武新钢集团自主研发出0.08毫米“手撕钢”，赣锋锂业成长为全球最大的金属锂生产商……《天工开物》中“穷究物理、经世致用”的实学精神，成为江西新余创新突围的文化密码。

文化赋能高质量发展，在“形”更在“魂”。

“结合”巩固了文化主体性，让中华文化“立起来”，造就一个有机统一的新的文化生命体，成就中国式现代化的万千气象。

中国人民的文化创新创造，亦是奉献给世界的宝贵财富。千年文脉的丰厚滋养，给世界带来发展启示。

2025年，中国网文海外市场活跃用户近2亿人，覆盖200多个国家和地区。源自东方的文化魅力，正转化为遍及世界的广泛影响。

北京市接诉即办改革开展7年来，12345热线累计受理市民、企业诉求约2亿件，解决率、满意率均超97%。“民惟邦本”的中国治理，为全球破解“大城市病”提供新思路。

中国式现代化拓展发展中国家走向现代化的途径，全球文明倡议为推动构建人类命运共同体贡献文明力量……

“两个结合”，推动中华文化“走出去”，立己达人、赋能全球。

“对历史最好的继承就是创造新的历史，对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”

深学细悟习近平文化思想，让中华文脉在守正创新中生生不息、在时代浪潮中绽放新彩，更绚烂的文化华章正待我们书写。

作者：邹 翔

原标题：千年文脉何以新（评论员观察）——赓续文脉启新程②

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com