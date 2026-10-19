前三季度我国工业机器人产量同比增长29.1%
新华网 2026-10-19 10:21:44
国家统计局副局长毛盛勇19日在国新办新闻发布会上说，前三季度我国装备制造业和高技术制造业支撑明显，工业机器人产量同比增长29.1%，3D打印设备、锂离子电池产量同比分别增长62.5%、39.5%。
来 源：新华网
原标题： 前三季度我国工业机器人产量同比增长29.1%
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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