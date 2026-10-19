新华网 2026-10-19 10:21:45

据伊朗伊斯兰共和国通讯社18日报道，伊朗总统佩泽希齐扬当天强调，伊朗绝不会屈服于“侵略性”国家的无理要求和霸凌行径。

佩泽希齐扬当天在首都德黑兰举行的伊朗伊斯兰议会会议上发表上述言论。佩泽希齐扬强调，伊朗人民将凭借团结、坚定和抵抗精神，继续走自己的路，即便为此付出生命也在所不惜。他还表示，伊朗政府和武装力量正致力于加强国家防御能力。

伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊18日在社交媒体上说，伊朗武装力量已针对任何新的“冒险行径”制定了应对方案。伊朗全新的作战计划将不再遵循对方所熟悉的规则。

伊朗军队网站18日发布声明回应美方近期发出的所谓使用“炸弹之母”的威胁，称伊朗武装部队已做好充分准备，随时可以应对任何威胁。

美国有线电视新闻网15日凌晨援引多名美国官员的消息报道称，美军方已制定打击伊朗的新方案，其中包括考虑使用有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹打击伊朗核设施。

来 源：新华网

原标题： 伊朗总统：绝不屈服于“侵略性”国家无理要求与霸凌

记者 沙达提

本文转自：温州新闻网 66wz.com