“空箱子赴华”海外走红，小小行囊装着大国温度

好评如潮 2026-10-19 10:30:01

近期，海外社交平台悄然兴起一股“带空箱子赴华”的热潮。不少外国游客、来华务工与游学人员，主动分享出行攻略，特意拖着空空的行李箱来到中国，离境时则满载各类好物，并把购物体验拍成视频在网络传播。和传统跨境出行打包满满行李的习惯形成鲜明反差，这个看似不起眼的现象，迅速引发海内外网友热议。一只空行李箱，不只是网友玩梗的网络热点，更是民间自发形成的对外传播，直观展现出中国民生便利、消费活力与开放包容的真实口碑。

空箱子赴华的背后，是看得见、摸得着的中国底气。对来华外籍人士而言，无需提前长途携带日用百货、服饰数码等生活用品，源于国内成熟完善的商超零售、现代物流与新零售体系。商品品类丰富齐全、性价比突出，线下线上采购便捷高效，极大降低了来华旅行、短期生活的成本。这场走红没有商业营销推动，是海外网友自发打卡分享，属于原生的民间种草。它打破部分海外舆论长期塑造的刻板印象，生动证明中国消费市场强大的供给能力与市场竞争力。从更深层次看，这股热潮也是城市软实力的体现，完善的城市配套、便捷的生活服务、亲民的消费环境，持续提升外籍人士来华体验，一点一滴积累国际好感。

热度值得欣喜，但我们也要清醒看到热潮之下的短板。当前这类海外传播大多来自个体自发分享，内容零散、视角碎片化，缺少系统梳理和正向引导，很难形成稳定、规模化的正面舆论声量。我们强大的供应链、民生服务优势，目前还停留在网友自发讨论层面，尚未充分转化为文旅推广、外资招商、跨境贸易的宣传名片。与此同时，部分外籍游客也反馈，虽然物资采购十分方便，但跨境支付、多语种服务、小众商品适配、售后保障等细节仍存在不足，国际化配套服务还有提升空间。这些细微之处，恰恰是持续优化来华体验、留住口碑的关键。

面对民间自发的流量红利，我们应当顺势而为，把微小热度转化为持久的民生口碑。一方面做好舆论引导，梳理海外网友关注的核心亮点，围绕便捷、实惠、品类丰富等标签，打造轻量化、接地气的对外传播内容，贴合海外社交平台传播规律，讲好普通人视角下的中国故事。另一方面推动优势转化，将成熟的供应链、新零售、物流配套优势融入海外文旅推介、外资招商宣传，把民间热度转化为发展势能。更要持续补齐服务短板，聚焦外籍人士消费出行痛点，完善多语种服务场景，优化跨境支付体验，健全国际化售后体系，用精细化配套持续提升来华综合体验。

“空箱子赴华”的走红，不是偶然的网络流量，而是多年持续推进民生基建、激发市场活力带来的必然结果，是一份鲜活生动的民生答卷。大国实力，最终落脚于普通人衣食住行的点滴感受。一只小小的行李箱，是世界近距离感知中国的微小切口，更是中国坚持开放包容、践行便民惠民发展理念的生动缩影。宏大叙事不必刻意宣讲，民间自发形成的口碑最有感染力。期待我们继续做好民生服务，从细微之处传递大国温度，让越来越多普通人的真实体验，成为中国拥抱世界、走向世界最好的名片。

作者：兰珊珊

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com