好评如潮 2026-10-19 10:38:59

岁岁今朝，重阳如约。登高、赏菊、佩萸、食糕、敬老，这些代代延续的习俗，寄托福寿安康的祈愿，承载尊长尽孝的初心，一俗一念，尽展重阳独有的岁月温情。

作者：方子馨

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