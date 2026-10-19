尊老、敬老，不只在重阳节

好评如潮 2026-10-19 10:39:52

岁岁重阳，今又重阳。从打电话问候父母，到为爷爷奶奶准备一份“上网技能包”……重阳佳节临近，不少年轻人用朴素的行动，表达着对家里老人的牵挂。一帧帧温馨的画面，正是中华民族尊老、敬老的传统美德在新时代的生动注脚。

尊老、敬老，是对历史的敬重，更是对来路的致敬。每一位老人，其实都是一座行走的纪念碑：他们的皱纹里刻着时代的沟壑，他们的白发里藏着岁月的风霜，他们的讲述里保存着书本上未必完整记载的细节。我们尊重老人，就是在尊重那些真实发生过的苦难与荣耀；我们敬爱老人，就是在敬爱一条从昨天通向今天、再通向明天的道路。我们不能忘记，老一辈以青春和汗水，筑就了今日中国发展的基石。他们当中，有人曾浴血奋战、保家卫国。有人曾筚路蓝缕、艰苦奋斗，扛起全家人的希望。他们或许不曾站在聚光灯下，但时代的每一道年轮里都有他们的“体温”。

也正因如此，尊老、敬老从来不是一句空洞的口号，也不是过节送上的一袋米、一桶油那么简单。它意味着我们要真正理解他们的选择与牺牲，重视他们的经验与智慧，让他们在晚年能够感受到尊严、温暖和归属。当我们俯下身子听一名老人聊起过去那些事，当我们握住他们布满老茧的手，当我们看见他们谈及战友、工友、土地时眼中闪烁的光芒，我们就会明白：一个民族只有记得来路，才能走好前路；一个社会只有善待老人，才能拥有真正的文明厚度。

值得欣慰的是，越来越多的青年人正以行动诠释尊老、爱老的时代内涵。 文成县平和乡组织无人机为山村里的留守老人“空投”热饭菜，暖胃又暖心；温州市第七人民医院的青年志愿者为温州市瓯海区景山街道繁荣社区的老人们提供认知功能初筛、血压测量等服务，好评如潮；温州机关第八幼儿园的青年志愿者去南汇街道吕浦社区走访慰问困难老人……从非遗手作到义诊服务，再到上门慰问，这些实践，不仅让尊老、敬老从传统仪式变为日常温暖，更让社会新风尚有了可感可知的温度。

当然，尊老、敬老，不应也不能只在重阳节，而是要落实在每一天、每一个月。有事没事回家看看，陪父母吃一顿家常菜；手把手教父母熟悉平板电脑功能，帮他们跨越“数字鸿沟”……这些看似微不足道的小事，恰恰是孝道最真实的落点。真正的尊老、敬老，是一年如一日不间断的牵挂，是“老吾老以及人之老”的胸怀。

夕阳无限好，人间重晚晴。近年来，我国人口老龄化进程加速，高龄化、空巢化趋势日益凸显。让尊老、敬老从节日的仪式感转化为日常的行动力，让老人们的晚年都绽放出温暖而幸福的光芒，这是中华民族传统美德的当代传承，更是青年人义不容辞的使命担当。除了青年人，社会各界也应积极作为、协同发力，增强养老设施供给、提供更周到的养老服务，保障老年群体合法权益，托举起“稳稳的幸福”。

过重阳节，本身就是对人们的一种提醒：尊老、敬老是中华民族的传统美德。当尊老、敬老真正成为全社会的自觉行动，每一位老人都能够从容安享晚年，这样的图景，就是中国式现代化最动人也最温暖的模样。

作者：刘成

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com