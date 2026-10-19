新华网 2026-10-19 10:41:46

法国、意大利、葡萄牙、比利时等欧洲多国17日爆发示威活动，抗议生活成本高企、公共服务不足、教育资源短缺及政府财政紧缩措施等问题。法国和意大利部分城市的示威演变为严重骚乱，造成大量人员受伤、公共设施受损。

法国17日爆发全国性示威，遍及巴黎、里昂、里尔、马赛、波尔多、斯特拉斯堡等多座城市。法国政府估计，全国约55万人参加示威，组织方则称人数达到80万。

部分城市的示威活动演变为暴力冲突。巴黎多处出现焚烧车辆、打砸商铺等乱象，里昂旅游局一分支机构当天遭纵火和抢劫，马赛、里尔的市政厅遭抗议者闯入和破坏。

法国内政部长努内兹18日在社交媒体上说，据初步统计，在17日抗议活动期间全法有2000多人被捕，超过600名警察、宪兵和消防员在暴力事件中受伤，数百家商户遭受严重财产损失。

荷兰阿姆斯特丹大学法国问题专家尼克·帕斯17日接受媒体采访时表示，此轮抗议发生在法国政府面临严重财政和经济困难的背景下，反映出民众对现状普遍不满以及法国深层次的治理问题。

意大利米兰、都灵、博洛尼亚等城市17日也爆发抗议活动。据意大利安莎社报道，在米兰，部分示威者向警方投掷石块和爆竹，商铺及公共设施遭破坏，约50人被警方带走；在博洛尼亚火车站附近发生的冲突中，约36名执法人员受伤。

意大利总理梅洛尼17日在社交媒体上谴责暴力行为，称示威不能以肆意破坏城市为代价。

17日，在葡萄牙里斯本、波尔图和科英布拉等城市，示威者们抗议住房、燃油等生活成本上涨，要求改善公共服务。

比利时首都布鲁塞尔和东部城市列日17日同样发生示威者与警方的冲突。列日的示威最初和平进行，随后部分人员设置路障、燃放爆竹并与警方发生冲突。据比利时警方18日通报，列日共有45人被捕。

比利时近期围绕教育改革、财政紧缩和生活成本问题接连发生示威活动。学生和教师反对削减教育投入，工会则批评政府财政整顿措施可能削弱社会保障、增加劳动者负担。比利时安全和内政大臣贝尔纳·坎坦17日谴责示威活动中的暴力行为，表示政府将采取必要措施恢复公共秩序。

阿尔巴尼亚自13日起持续发生反政府抗议活动。抗议活动最初主要围绕环境保护和土地开发问题，后进一步扩大至教育、就业、腐败及政治问责等领域。示威活动已蔓延至多个城市，部分政府建筑和私人财产遭到破坏。阿尔巴尼亚警方17日表示，连续5天的骚乱已导致167人被捕、132名警察受伤。

欧洲多国示威活动集中爆发，正值新一轮能源价格上涨之际。欧盟统计局数据显示，欧元区9月能源价格同比上涨18.8%，推动整体通胀率升至3.8%。欧盟27个成员国中，23个国家的通胀率较前一个月上升。

分析人士认为，能源价格上涨加重民众生活负担，欧洲长期积累的经济社会矛盾进一步显现。欧洲多国抗议活动涉及不同人群，折射出政府在控制财政支出、保障公共服务和回应民生诉求之间面临治理困境。

来 源：新华网

原标题： 欧洲多国爆发示威活动 法国2000多人被捕

本文转自：温州新闻网 66wz.com